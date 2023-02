A Little to the Left: veja gameplay e requisitos do jogo de organizar

A Little to the Left é um jogo de quebra-cabeça sobre arrumar objetos, com uma premissa semelhante à do aclamado título independente Unpacking. Desenvolvido pela Max Inferno, o projeto começou como um minigame relaxante de arrumação e depois foi ampliado para se tornar uma experiência completa, com uma narrativa indireta. Lançado em 8 de setembro de 2022, o game está disponível para PC (via Steam) por R$ 54,95 e para Nintendo Switch por R$ 92,45. Confira, a seguir, mais detalhes sobre, como narrativa e gameplay.