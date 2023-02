Android 14 pode ganhar recurso para transformar celular em webcam

O Android 14 ainda não foi lançado, mas os rumores sobre o próximo sistema operacional Google não param de surgir. Desta vez, foram encontrados indícios de que a próxima atualização terá uma funcionalidade para que os usuários utilizem o smartphone com uma webcam no computador. A princípio, a conexão entre celular e PC deve ser feita através do USB Video Class (UVC). A novidade dispensaria o uso conjunto de dispositivos específicos e teria ampla compatibilidade.

A Apple já oferece uma solução do tipo para transformar o iPhone em uma webcam, que é a chamada Câmera de Continuidade — estreada no iOS 16. No entanto, a alternativa da gigante de Cupertino só funciona dentro do próprio ecossistema da empresa. Ou seja, só é possível usar o recurso em dispositivos Mac.

Atualmente, quem pretende usar o smartphone Android como webcam no computador dispõe de diversos aplicativos de terceiros na Google Play Store – entre opções gratuitas e pagas. Com uma alternativa nativa para essa finalidade no Android 14, os usuários dispensariam o uso de ferramentas de terceiros.

O recurso foi visto pelo jornalista de tecnologia Mishael Rahman e compartilhado no Twitter. Rahman observou a existência de termos como “DeviceAsWebcam” (dispositivo como webcam, em português) no código aberto para desenvolvedores do sistema do Google.

Ainda não há informações detalhadas sobre como funcionaria a ferramenta. Ao que tudo indica, o "DeviceAsWebcam" é apenas um serviço que transmitiria dados de vídeo entre smartphone e PC, através da conexão USB. Isso significa que o Google ou outros fabricantes precisariam adicionar um aplicativo específico ou incorporar o recurso no aplicativo de câmera padrão para que funcione corretamente.

Quando o Android 14 vai ser lançado?

Ainda não há data oficial para o lançamento do Android 14. No entanto, espera-se que a primeira versão beta seja apresentada no próximo mês de maio durante o evento anual Google I/O. Entre as novidade esperadas para o sistema estão novas opções de customização no Material You (que é a interface do Android), mais recursos de privacidade, fim do Android Beam e suporte a conexão via satélite.