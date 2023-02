Android ganha novidades em emojis, cancelamento de ruído no Meet e mais

O Google anunciou na segunda-feira (27), durante o evento de tecnologia Mobile World Congress (MWC), realizado em Barcelona, uma série de novidades para o sistema operacional Android . Entre as novas funções estão novas possibilidades para combinar emojis, cancelamento de ruído durante ligações feitas via Google Meet e opção para aumentar textos no Google Chrome em até 300%, mantendo o layout original da página. Nas próximas linhas, confira tudo o que foi anunciado pela empresa e saiba se as novidades chegarão ao seu celular Android.

Android ganha novos emojis, cancelamento de ruído no Meet e mais — Foto: Unsplash/Adrien

📝 O Galaxy S10 Plus vai receber o Android 13? Tire essa e outras dúvidas no Fórum do TechTudo.

O Google lançou novas combinações de emojis no Emoji Kitchen, recurso disponível no Gboard que permite mesclar duas figurinhas em uma só. Entre os novos emojis anunciados na função, estão a bola de basquete, o megafone e flores. É preciso ter o Gboard atualizado para utilizar a novidade.

Outro anúncio feito pela empresa é que, agora, o Google Meet tem opção de cancelamento de ruído durante as chamadas para dispositivos Android - o que é uma boa para quem faz home office em lugares barulhentos, por exemplo. É válido dizer, porém, que o recurso estará disponível somente para quem tiver assinatura do Google One ou Google Workspace.

Ainda, em acessibilidade, o Google anunciou que, em breve, será possível ampliar páginas do Chrome em até 300%. Até então, o limite máximo de zoom é de 200%. Vale dizer que, mesmo com a ampliação, o layout das páginas do navegador ficará preservado. A novidade, como é atualmente, ficará disponível na área de configurações do Chrome, mas está em testes ainda e deve ser lançada apenas em março para dispositivos que suportem a nova versão do app.

A linha Galaxy S23 é composta pelo modelo tradicional e pelas versões Plus e Ultra. Todos os celulares contam com processador Snapdragon 8 Gen 2 numa edição especial produzida pela Qualcomm para a Samsung.

Outra novidade é o widget de nota única no Google Keep, que permite gerenciar as notas elaboradas e as listas de tarefas diretamente na tela inicial. O widget exibe lembretes, imagens e cores de fundo às notas do Google Keep, que podem ser sincronizadas com o smartwatch da empresa, o Pixel Watch.

Por fim, uma novidade no Google Fotos: ao realizar uma edição no app, será possível também inserir um efeito de vídeo HDR e estilos de colagem exclusivos com a função Magic Eraser, que é uma ferramenta de edição que remove fundos e é baseada em Inteligência Artificial. O recurso melhora a qualidade e personalização das imagens, e exclui automaticamente elementos indesejados. Vale dizer que a ferramenta está disponível também apenas para assinantes do Google One.

