Apaixonados Outra Vez: conheça sinopse, elenco e trailer da série

A série Apaixonados Outra Vez (ou Todas Las Veces que Nos Enamoramos, no título original em espanhol) chegou ao catálogo da Netflix nesta terça-feira (14). Desde sua estreia na plataforma, a produção espanhola já conquistou um lugar no Top 10 de seriados mais vistos do streaming, ocupando a sexta posição. Criado por Carlos Montero (Elite) e com direção de Bárbara Farré, Mateo Gil, Ginesta Guindal e Carlota Pereda, a trama da obra segue a história de amor de Julio e Irere, com direito a muitos encontros e desencontros em Madrid ao longo dos oito episódios com 45 minutos.