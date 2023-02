As Leis de Lídia Poët: veja sinopse, elenco e trailer da série da Netflix

A série As Leis de Lídia Poët estrou no catálogo da Netflix nesta quarta-feira (15). Apesar do pouco tempo, já se encontra no Top 10 de produções seriadas mais vistas da plataforma de streaming, ocupando a sétima posição. Criada por Guido Iuculano e Davide Orsini e com Matilda De Angelis no elenco, a trama italiana acompanha, ao longo de seis episódios, a história da personagem-título. Lídia é proibida de advogar e, mesmo assim, se torna a primeira advogada italiana ao investigar assassinatos misteriosos.

Se você gosta de dramas policiais e histórias sobre a luta das mulheres por direitos igualitários na sociedade, confira mais detalhes de As Leis de Lídia Poët, como sinopse, elenco, repercussão e trailer do projeto:

2 de 2 Série Lídia Poët é estrelada por Eduardo Scarpetta, Matilda De Angelis e Pier Luigi Pasino, respectivamente — Foto: Divulgação/Netflix Série Lídia Poët é estrelada por Eduardo Scarpetta, Matilda De Angelis e Pier Luigi Pasino, respectivamente — Foto: Divulgação/Netflix

📝 Como rodar serviços de streaming em um PC antigo? Saiba no Fórum do TechTudo

Enredo de As Leis de Lídia Poët

Situada na Itália do fim do século 19, a trama da série é baseada na história real de Lidia Poët, a primeira advogada italiana. Tudo começa quando o tribunal de Turim declara ilegal a admissão da protagonista na Ordem dos Advogados simplesmente por ela ser mulher. Dessa forma, indignada com a situação injusta e com uma visão à frente de seu tempo, ela decide lutar contra os padrões de gênero da época e busca uma maneira de conseguir a anulação do decreto, isso tudo enquanto ainda tenta desvendar assassinatos misteriosos com técnicas de investigação modernas.

Elenco

Além de ser estrelada por Matilda De Angelis (The Undoing) no papel da personagem-título, o elenco de As Leis de Lidia Poët ainda é contemplado com nomes como Eduardo Scarpetta (Um Amor Quase Perfeito), Pier Luigi Pasino (Days: The Crossmovie), Sara Lazzaro (Bem-Vindo à Veneza), Dario Aita (A Linha de Frente), Nicolo Pasetti (O Jogo do Bunker), Francesco Patanè (Devoro Seu Coração), Francesca De Martini (Natal em Roma), Ulisse Provolo (Gladiator Games) e a novata Sinead Thornhill.

Repercussão

Mesmo tendo estreado recentemente no catálogo da Netflix, a série italiana vem conquistando uma boa recepção, tanto pelo público quanto pela crítica especializada. No site agregador IMDb, por exemplo, 197 usuários avaliaram a produção e concederam nota 6.6 a ela. Já no Rotten Tomatoes, o trabalho de Iuculano e Orsini tem um índice de 80% de aprovação da audiência.

Já sobre as críticas de grandes veículos internacionais, como é o caso do Decider, o jornalista Joel Keller tece comentários mistos sobre a série, afirmando que "As Leis de Lidia Poët não pretende ser um tipo de show pesado. É mais ou menos um mistério clássico, ambientado no final do século 19 para satisfazer os fãs de dramas de fantasia sensuais. Mas é impulsionado pela presença radiante de De Angelis como Lidia".

Por fim, Daniel Hart, do Ready Steady Cut, exalta a nova produção original do streaming, enfatizando que a "série é curta e doce. Sedutores sem esforço, seis episódios parecem muito curtos para uma história tão brilhante. As Leis de Lidia Poët aproveita o período em que reside sem exageros, acrescentando modernidades sem comprometer a história".