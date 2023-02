Até os Ossos: conheça sinopse, trailer e elenco do filme de terror

O filme de terror e romance Até os Ossos (Bones and All) está disponível para compra ou aluguel no Amazon Prime Video (R$ 14,90), YouTube (a partir de R$ 14,90), Microsoft (R$ 44,90) e Google Play Filmes (R$ 54,90). O longa foi lançado nos cinemas brasileiros em 1º de dezembro do ano passado. Dirigido por Luca Guadagnino (Me Chame Pelo Seu Nome), a produção tem no elenco Timothée Chalamet (Duna), Taylor Russell (Escape Room), Mark Rylance (Não Olhe Para Cima), Chloë Sevigny (Lizzie Borden), André Holland (Moonlight), entre outros.

Até os Ossos é uma adaptação do livro homônimo da escritora Camille DeAngelis. Bem avaliado pela crítica, o filme teve indicações em premiações de cinema como Festival de Veneza, Independent Spirit Awards, Gotham Independent Film Awards, Chicago Film Critics Association e mais. Se você ficou na expectativa e quer conferir o longa, saiba mais nos tópicos a seguir.

2 de 3 Até os Ossos surpreendeu o público e crítico devido ao romance mostrado em tela entre dois jovens assassinos canibais — Foto: Reprodução/JustWatch Até os Ossos surpreendeu o público e crítico devido ao romance mostrado em tela entre dois jovens assassinos canibais — Foto: Reprodução/JustWatch

📝 Filmes em 4K: como manter a resolução transmitindo do notebook para a TV? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

Enredo de Até os Ossos

O filme se passa nos anos 1980. Em uma cidade no interior do estado da Virginia (EUA), a adolescente Maren Yearly (Russell) tem 18 anos e sofre com o desamparo dos pais Frank (Holland) e Janelle (Sevigny). Após o sumiço de Frank, com medo dos episódios canibais da filha, Maren parte em busca de reencontrar sua mãe e assim entender sua personalidade. No meio do caminho ela conhece Lee (Chalamet), um garoto marginal que rapidamente desperta o interesse amoroso da jovem. Juntos, o casal parte em uma viagem errática pelas estradas secundárias dos Estados Unidos. No meio da jornada, entretanto, Lee e Maren deixam um rastro de violência sem precedentes.

Repercussão do público e crítica

Até os Ossos possui notas acima da média em agregadores de reviews. Em votação de 30 mil usuários no site IMDb, o longa tem nota 6,9. A pontuação no Metacritic é de 74 entre os críticos e 7.1 entre os usuários. Já no Rotten Tomatoes, o tomatômetro está com a aprovação de 82% (com selo "Fresco") e 62% na média da audiência. Neste último site, o consenso da crítica foi "Ainda que o enredo seja difícil de lidar, Até os Ossos demonstra ser um romance profundo e instigante."

A primeira estreia mundial de Até os Ossos foi no Festival de Veneza, em setembro de 2022. A obra rendeu ao diretor Luca Guadagnino o Leão de Prata de Melhor Diretor e para Taylor Russell, a estatueta de Atriz Revelação. Posteriormente, o filme ainda marcou presença em premiações como Hollywood Music in Media Awards, Gotham Independent Film Awards, Chicago Film Critics Association, Independent Spirit Awards, entre outros.

3 de 3 Instigada pelo sumiço da mãe, Maren quer reencontrá-la para entender seus instintos canibais — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes Instigada pelo sumiço da mãe, Maren quer reencontrá-la para entender seus instintos canibais — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes