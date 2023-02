Atomic Heart e Like a Dragon: Ishin! são destaques nos lançamentos da semana

Atomic Heart e Like a Dragon: Ishin! são os destaques nos lançamentos da semana, com a chegada do aguardado título de FPS e um remake do spin-off da saga Yakuza, antes lançado apenas no Japão. Além deles, também chegam às plataformas a aventura de terror e sobrevivência de Sons of the Forest , Horizon Call of the Mountain para o PlayStation VR 2 , Kirby's Return to Dream Land Deluxe no Nintendo Switch , os RPGs Octopath Traveller 2 e Digimon World: Next Order . Confira, a seguir, tudo sobre os games que estreiam na semana, como datas, preços e aparelhos em que estão disponíveis.

1 de 11 Atomic Heart traz o aguardado jogo de ação sobre robôs assassinos na utopia de uma União Soviética alternativa — Foto: Reprodução/Steam Atomic Heart traz o aguardado jogo de ação sobre robôs assassinos na utopia de uma União Soviética alternativa — Foto: Reprodução/Steam

👉 Doom ou Shadow Warrior Classic, qual o melhor jogo de tiro? Comente no Fórum do TechTudo

Atomic Heart - 21 de fevereiro - PS5, XBSX/S, PS4, XB, PC

Neste aguardado game de tiro FPS, jogadores controlarão o veterano major P-3 em uma luta para retomar o controle de um mundo tomado por robôs assassinos. O jogo se passa no ano de 1955, em uma versão alternativa da União Soviética, onde uma utopia foi alcançada graças aos avanços em Inteligência Artificial. Porém, uma grande sabotagem fez com que todas máquinas se revoltassem e, agora, é preciso impedi-las. Para isso, o jogador contará com várias armas e uma luva experimental que garante poderes elétricos, congelantes e telecinéticos.

Like a Dragon: Ishin! - 21 de fevereiro - PS5, XBSX/S, PS4, XB, PC

Enquanto a saga Yakuza teve grande sucesso tanto no oriente quanto ocidente, o spin-off Like a Dragon: Ishin! foi lançado apenas no mercado japonês. Porém, agora, o game de ação e aventura chega para mais consoles, com enredo passado no Japão feudal e mecânicas familiares da série original. Nele, jogadores controlarão Sakamoto Ryoma, um homem acusado injustamente de assassinato e que precisa encontrar quem matou seu pai para limpar a reputação.

Like a Dragon: Ishin! foi desenvolvido pelo estúdio Ryu Ga Gotoku, da Sega, mesmo responsável pela franquia principal e Yakuza: Like a Dragon. O game está disponível para PS4 , PS5, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One e PC (via Steam).

2 de 11 Like a Dragon: Ishin! apresenta um incrível game de samurai, remake de um spin-off da série Yakuza antes apenas lançado no Japão — Foto: Reprodução/Steam Like a Dragon: Ishin! apresenta um incrível game de samurai, remake de um spin-off da série Yakuza antes apenas lançado no Japão — Foto: Reprodução/Steam

Sons of the Forest - 23 de fevereiro - PC

A sequência de The Forest traz um game de mundo aberto, com o mesmo estilo de terror e sobrevivência do original. Nele, jogadores são enviados para uma nova ilha e devem sair em busca de um bilionário desaparecido. Durante a gameplay, usuários tem liberdade para escolher como sobreviver, completar missões, obter comida e construir abrigos. No entanto, é preciso ter em mente que os sistemas de dia e noite, bem como o de estações, afetam diretamente a descoberta e pilhagem de recusos.

Também vale dizer que a inteligência artificial dos inimigos mutantes canibais recebeu melhorias, de forma que eles poderão agir de maneira mais desesperada quando estiverem com fome ou ficarem com medo do jogador se este exibir comportamento violento. Sons of the Forest está disponível em acesso antecipado para PC, via loja digital Steam.

3 de 11 Sons of the Forest, sequência de The Forest, traz de volta os elementos de terror e sobrevivência em mundo aberto, com novas mecânicas — Foto: Reprodução/Steam Sons of the Forest, sequência de The Forest, traz de volta os elementos de terror e sobrevivência em mundo aberto, com novas mecânicas — Foto: Reprodução/Steam

Digimon World: Next Order - 22 de fevereiro - SW, PC

Já lançado no PlayStation 4 e no PlayStation Vita (no Japão), Digimon World: Next Order chega agora ao Nintendo Switch e PC (via Steam) como uma aventura de RPG. Assim, a série foca na origem dos Digimons e os retrata quase como "Tamagochis", sendo necessário alimentá-los, educá-los, levá-los ao banheiro e treiná-los em batalhas.

A história segue um DigiEscolhido, Takuto ou Shiki, de acordo com a escolha do jogador, enquanto investigam e lutam contra um vírus que está transformando todas as criaturas em Machinedramon agressivos. Usuários poderão treinar mais de 200 monstrinhos, com um ciclo de vida próprio. Assim, depois que morrerem, renascerão mais fortes e como novas criaturas. Digimon World: Next Order está disponível para Nintendo Switch por R$ 229,90.

4 de 11 Digimon World: Next Order traz um game de RPG no qual jogadores precisam cuidar de seus Digimon para que eles se tornem mais fortes — Foto: Reprodução/Steam Digimon World: Next Order traz um game de RPG no qual jogadores precisam cuidar de seus Digimon para que eles se tornem mais fortes — Foto: Reprodução/Steam

Horizon: Call of the Mountain - 22 de fevereiro - PS5 (PSVR 2)

O novo game da série Horizon é um dos títulos de lançamento do visor de realidade virtual PlayStation VR 2, exclusivo para PlayStation 5 (PS5). A história se passa no mesmo mundo habitado por criaturas mecânicas, mas terá um novo protagonista: Ryas. Ele era um Carja da Sombra que participou dos rituais de sacrifício do Rei Louco, mas agora se arrepende e deseja redenção. Para se libertar de seus pecados, ele terá que escalar montanhas, enfrentar criaturas poderosas e entender o motivo das máquinas estarem mais agressivas.

A jogabilidade traz escaladas com o controle direto das mãos do personagem e armas como arco e flecha, com resistência nos gatilhos do PlayStation VR2 Sense, semelhante aos do DualSense. Além da aventura, haverá também um modo de demonstração chamado "Passeio a Barco", que tem o objetivo de apresentar as capacidades do PS VR 2 para amigos e família.

5 de 11 Horizon Call of the Mountain traz uma aventura intensa e imersiva em realidade virtual exclusivamente para o PlayStation VR 2 no PlayStation 5 — Foto: Reprodução/PlayStation Blog Horizon Call of the Mountain traz uma aventura intensa e imersiva em realidade virtual exclusivamente para o PlayStation VR 2 no PlayStation 5 — Foto: Reprodução/PlayStation Blog

Company of Heroes 3 - 23 de fevereiro - PC

O maior simulador de guerra do mercado ganhou um novo capítulo com Company of Heroes 3, que está disponível para PC (via Steam) por R$ 299,99. Nele, jogadores poderão acompanhar histórias não contadas da Segunda Guerra Mundial, descobrindo detalhes da luta das forças estadunidenses, britânicas, alemãs, italianas e mais.

A campanha single player será dinâmica, realizada através de uma nova mecânica sandbox, na qual o jogador pode escolher a fundo suas decisões estratégicas e até definir ações específicas ao se aproximar do combate. Outra novidade é a adição às batalhas de verticalidade, de forma que conquistar pontos de vantagem no alto permite atacar inimigos de maneira mais eficiente. Além disso, o título também terá um modo competitivo online e cooperativo.

6 de 11 Company of Heroes 3 apresenta realistas simulações de combates com forças e unidades da Segunda Guerra Mundial — Foto: Reprodução/Steam Company of Heroes 3 apresenta realistas simulações de combates com forças e unidades da Segunda Guerra Mundial — Foto: Reprodução/Steam

Ultimate Sackboy - 21 de fevereiro - And, iOS

Sackboy, o mascote da saga LittleBigPlanet, ganhou um game mobile para Android e iPhone (iOS) inspirado nos clássicos jogos de corrida infinita, como Subway Surfers. Em Ultimate Sackboy, jogadores irão participar de corridas em campos de obstáculos no Artemundo (Craftworld) enquanto deslizam o dedo pela tela para desviar, coletar bolhas, saltar e rolar em busca da vitória. É possível completar missões diárias para obter moedas e personalizar Sackboy com diversas roupas, que também podem ser obtidas através de um Passe de Temporada e em duelos contra outros usuários.

7 de 11 Ultimate Sackboy é um game de corrida infinita que coloca o mascote de LittleBigPlanet em um jogo mobile estilo Subway Surfers — Foto: Reprodução/Google Play Store Ultimate Sackboy é um game de corrida infinita que coloca o mascote de LittleBigPlanet em um jogo mobile estilo Subway Surfers — Foto: Reprodução/Google Play Store

Chef Life: A Restaurant Simulator - 23 de fevereiro - PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW, PC

Neste simulador de cozinha e administração de restaurante, jogadores poderão entrar na vida de um Chef com grandes sonhos. O game traz todas as etapas do processo gastronômico e administrativo, desde encomendar ingredientes de qualidade com fornecedores, até definir o menu, criar receitas, cozinhá-las e empratar de maneira vistosa.

Fora da cozinha, é preciso cuidar dos empregados do restaurante e definir a decoração — que vai depender do seu estilo, seja ele mais elegante, rústico ou aconchegante. Assim, conforme os seus esforços, o estabelecimento pode garantir um reconhecimento de excelência e obter uma estrela do Guia Michelin. O título está está disponível para PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One e PC (via Steam e Epic Games Store).

8 de 11 Chef Life: A Restaurant Simulator oferece uma experiência profunda sobre como cozinhar com excelência e administrar um restaurante — Foto: Reprodução/Steam Chef Life: A Restaurant Simulator oferece uma experiência profunda sobre como cozinhar com excelência e administrar um restaurante — Foto: Reprodução/Steam

Kirby's Return to Dream Land Deluxe - 24 de fevereiro - SW

Uma clássica aventura de plataforma e jogabilidade 2D, lançada pela primeira vez em 2011 para o Nintendo Wii, irá retornar agora para o Nintendo Switch. Nele, jogadores podem controlar várias versões de Kirby ou outros personagens, como Rei Dedede, Meta Knight e Bandana Waddle Dee, enquanto tentam ajudar o viajante Magolor a consertar sua nave e voltar para casa.

Os personagens podem se empilhar para desferir golpes mais fortes e, em algumas fases, existem super-habilidades, como ataques massivos que ocupam toda a tela. Esta versão do game inclui jogatina de 1 a 4 pessoas, além do inédito "Epílogo do Magolor: O viajante interdimensional", uma aventura com elementos de RPG focada em Magolor. Kirby's Return to Dream Land Deluxe está disponível para Nintendo Switch por R$ 299.

9 de 11 As aventuras multiplayer de Kirby's Return to Dream Land Deluxe retornam agora no Nintendo Swich com alguns extras — Foto: Reprodução/Nintendo Game Store As aventuras multiplayer de Kirby's Return to Dream Land Deluxe retornam agora no Nintendo Swich com alguns extras — Foto: Reprodução/Nintendo Game Store

Octopath Traveller 2 - 24 de fevereiro - PS5, PS4, SW, PC

A sequência do RPG da Square Enix traz oito novos personagens, com origens e habilidades diferentes, mas um desejo em comum de tornar o mundo um lugar melhor. No papel do guerreiro Hikari, a dançarina Agnea, o mercador Partitio, o acadêmico Osvald, a ladra Throné, o clérigo Temenos, a caçadora Ochette e a apotecária Castti, jogadores terão aventuras no mundo de Solistia, dividido em dois continentes.

A história se passa em uma época de riqueza, grandes navegações, máquinas a vapor e indústrias, mas boa parte do povo ainda sofre com guerra, doenças e pobreza. Então, assim como no original, jogadores podem esperar por belos gráficos com a técnica HD-2D, que mistura gráficos retrô em 2D com modelos e efeitos em 3D, e batalhas clássicas em turnos.

10 de 11 Octopath Traveller 2 apresenta aos jogadores 8 novos personagens para seguir suas histórias com os belíssimos visuais HD-2D que misturam gráficos 2D retrô e 3D — Foto: Reprodução/Steam Octopath Traveller 2 apresenta aos jogadores 8 novos personagens para seguir suas histórias com os belíssimos visuais HD-2D que misturam gráficos 2D retrô e 3D — Foto: Reprodução/Steam

Octopath Traveller 2 está disponível para PlayStation 5 (PS5) e PlayStation 4 (PS4), para Nintendo Switch e para PC pela loja digital Steam por R$ 299,90. Um prólogo de demonstração gratuito está disponível em todas as plataformas com o primeiro capítulo de cada um dos personagens, cujo progresso pode ser transferido para a versão completa.

Blood Bowl 3 - 23 de fevereiro - PS5, XBSX/S, PS4, XB, PC

Neste game de estratégia e futebol americano baseado nas regras do jogo de tabuleiro Warhammer, jogadores poderão gerenciar um time formado por 12 raças de um universo de fantasia: humanos, orcs, anões, skaven, high elves, dark elves e mais. O violento esporte do deus Neffel foi escolhido como uma forma de resolver disputas entre nações opostas, porém pode causar tantas mortes quanto qualquer guerra com mortes, mutilações, feitiçarias e mais.

Blood Bowl 3 está disponível para PlayStation 5 (PS5) e PlayStation 4 (PS4) por R$ 199,50, para Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One por R$ 147,45, e para PC (via Steam e Epic Games Store) por R$ 88,99.