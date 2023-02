Atomic Heart: veja gameplay, história e requisitos mínimos do jogo

O jogo estará disponível também nas edições Gold e Premium em todas as plataformas. A primeira inclui skins para armas e o Atomic Pass, que garante acesso aos quatro DLCs futuros. Já a versão Premium inclui todo o conteúdo Gold, skins extras para as armas Zvezdochka e AK, além de um livro digital de artes do game. Nessas edições, os valores do jogo chegam a R$ 549,90. Veja, a seguir, mais detalhes sobre o título.