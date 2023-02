Baldur's Gate, I Am Fish e mais jogos grátis chegam ao Prime Gaming em março

O Amazon Prime Gaming revelou, nesta quinta-feira (23), os jogos que poderão ser resgatados gratuitamente no serviço ao longo do mês de março. O destaque vai para Baldur's Gate e I Am Fish, mas outras novidades também serão disponibilizadas para PC, como Peaky Blinders: Mastermind e Book of Demons. Para jogar os games, usuários precisam apenas acessar o site de recompensas nas datas determinadas e usar o aplicativo do Amazon Games . Vale dizer, no entanto, que alguns dos títulos podem exigir resgates em lojas diferentes .

Ainda, o serviço também oferecerá conteúdos in-game para jogos como Candy Crush Saga, Fall Guys, League of Legends, Valorant e mais. A assinatura do Amazon Prime Gaming custa R$ 14,90 mensais ou R$ 119 por ano, com a possibilidade de fazer um teste gratuito por 30 dias. Outros benefícios incluem acesso ao Amazon Prime Video e inscrição mensal na Twitch. Veja, a seguir, mais detalhes sobre os títulos ofertados.

O clássico RPG dos anos 90 Baldur's Gate: Enhanced Edition será um dos jogos grátis do Prime Gaming em março — Foto: Reprodução/Steam

👉 Quais são os melhores jogos de RPG online e grátis para PC? Veja no Fórum do TechTudo.

Baldur's Gate: Enhanced Edition - 2 de março

Clássico RPG dos anos 90, Baldur's Gate será oferecido em uma versão melhorada, incluindo toda a campanha original, a expansão Contos da Costa da Espada e conteúdos inéditos, como uma nova aventura e mais três membros para sua equipe. O game, baseado no universo de RPG Dungeons & Dragons, conta a trajetória de um órfão que estudava sob a proteção de um mago chamado Gorion, até este ser assassinado por uma figura misteriosa. Assim, enquanto a cidade de Baldur's Gate fecha suas portas, ele precisa investigar um fenômeno estranho que têm acontecido com itens forjados de ferro.

Adios - 9 de março

Neste game focado em narrativa, jogadores entram no papel de um fazendeiro que cria porcos no meio do Kansas, nos Estados Unidos, e que provê um serviço criminosos para a máfia. Ao decidir que não deseja mais participar das atividades ilegais, o fazendeiro passará um dia conversando com um assassino profissional da máfia, que o alerta para o fato de que será provavelmente enviado para eliminá-lo mais tarde.

Adios é um game focado em narrativa repleto de tensão com o diálogo entre um fazendeiro e um assassino profissional — Foto: Reprodução/Steam

I am Fish - 9 de março

Em I am Fish, game que lembra uma clássica cena da animação "Procurando Nemo", usuários precisam atravessar fases cheias de obstáculos no papel de quatro peixinhos. A jogabilidade traz elementos de física nos quais alguns dos peixes podem rolar, nadar e até voar para chegar ao seu objetivo.

I am Fish traz desafios de física que lembram certas cenas da clássica animação "Procurando Nemo" — Foto: Reprodução/Steam

Faraway 3: Arctic Escape - 16 de março

O terceiro capítulo da série Faraway traz um tradicional quebra-cabeça do tipo "Escape da Sala", no qual jogadores terão novos desafios para tentar escapar em localidades congeladas. Usuários poderão mover objetos e tentar encontrar soluções ocultas em itens como relógios solares, grandes discos com símbolos, botões e mais.

Enfrente quebra-cabeças congelados no capítulo Faraway 3: Arctic Escape, grátis no Prime Gaming — Foto: Reprodução/Steam

Book of Demons - 23 de março

Inspirado por games de antigas gerações, Book of Demons é o primeiro título de uma série chamada Return 2 Games, que remete a jogos antigos de PC. Neste RPG isométrico de ação "hack and slash", jogadores andam por calabouços gerados processualmente e enfrentam hordas de inimigos com elementos rogue. Vale dizer que é o usuário quem decide o tamanho de suas aventuras e, ao invés de armas, pode levar cartas mágicas para enfrentar monstros.

Book of Demons é um jogo que se inspira em clássicos como Diablo para trazer uma experiência nova com elementos Rogue — Foto: Reprodução/Steam

Peaky Blinders: Mastermind - 23 de março

Baseado na série Peaky Blinders da BBC e Netflix, em Mastermind usuários poderão acompanhar eventos anteriores à primeira temporada, logo após o fim da Grande Guerra, conforme uma conspiração tenta eliminar a família Shelby. Através de mecânicas de quebra-cabeça e estratégia, o usuário poderá criar planos mirabolantes para revelar as intenções de seus inimigos e fazer merecer seu lugar como a grande mente da família.

Peaky Blinders: Mastermind apresenta um jogo de estratégia e quebra-cabeça com eventos anteriores à primeira temporada da série — Foto: Divulgação/Curve Games

City Legends: Trapping in Mirror Collector's Edition - 30 de março

Em City Legends: Trapping in Mirror Collector's Edition, o protagonista é um escritor de livros de terror que se depara com o sobrenatural. Ao decidir escrever uma obra sobre "Blood Mary", ele encontra o espelho original da mulher no museu e passa a ser assombrado pelo fantasma vingativo. Agora, será preciso resolver quebra-cabeças e procurar por objetos escondidos para sobreviver, com direito a um capítulo extra sobre a misteriosa La Llorona.

City Legends: Trapping in Mirror Collector's Edition coloca jogadores no papel de um escritor de terror que encontra um fantasma vingativo e precisa tentar sobreviver — Foto: Reprodução/Steam