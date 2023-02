Battlefield 2042 e Minecraft Dungeons são jogos grátis na Ps Plus de março

2 de 5 Battlefield 2042 traz grandes batalhas multiplayer para jogadores no PlayStation 5 e PS4 na PS Plus de março — Foto: Reprodução/PlayStation Blog Battlefield 2042 traz grandes batalhas multiplayer para jogadores no PlayStation 5 e PS4 na PS Plus de março — Foto: Reprodução/PlayStation Blog

Battlefield 2042

Battlefield 2042 para PlayStation 5 (PS5) e PlayStation 4 (PS4) traz a popular série de guerra e tiro em primeira pessoa da DICE e Electronic Arts. O game teve um lançamento conturbado em 2021 e desde então tem realizado melhorias através de atualizações e adiçoes de novos conteúdos. O foco do jogo está em seu modo multiplayer online, que oferece batalhas com até 64 competidores em todos os campos possíveis – terra, água e ar – com diferentes classes para soldados e veículos para combate em larga escala.

Minecraft Dungeons

Minecraft Dungeons chega em sua versão para PS4. O game se trata de um título de ação hack and slash e RPG no universo de blocos de Minecraft. Ao invés de erguer construções com blocos, neste game, usuários irão enfrentar hordas de inimigos em mapas gerados aleatoriamente enquanto sobem de nível e obtêm equipamentos melhores, algo semelhante ao que acontece em Diablo. Tudo isso para enfrentar o vilão Arch-Illager, que está de posse da Orbe da Dominância, um item poderoso que permite que ele controle todo um exército de criaturas. Apesar de ser a versão para PS4, o game é jogável no PS5 pela retrocompatibilidade.

Code Vein

Code Vein, também para PS4 e disponível pela retrocompatibilidade no PS5, é um game inspirado por Dark Souls. Jogadores podem esperar pelo tradicional sistema de combate complexo e punitivo, mas com visuais que lembram uma animação japonesa – algo raro em games do gênero. A história mostra um mundo destruído por uma grande calamidade e tomado por monstros, que o usuário precisará enfrentar. Os jogadores vão assumir o papel de um "Revenant", uma espécie de corpo ressuscitado por um parasita que precisa de sangue humano para sobreviver. O jogo oferece diferentes classes com várias habilidades de sangue para encontrar sua forma preferida de lutar.

Última chance de resgatar a PS Plus de fevereiro

Os jogos da PS Plus Essencial do mês de fevereiro ficarão disponíveis até o dia 6 de março para serem resgatados. Usuários precisam se apressar se quiserem adicionar os títulos Evil Dead – The Game, OlliOlli World, Destiny 2: Além da Luz (Beyond Light) e Mafia: Definitive Edition à biblioteca. Uma vez resgatados, os games ficam disponíveis permanentemente na conta do jogador, desde que haja uma assinatura da PS Plus ativa.