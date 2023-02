Berlim, spin-off de A Casa de Papel, ganha teaser e previsão de lançamento

A Netflix divulgou, na manhã desta terça-feira (7), o teaser de Berlim, novo spin-off da série A Casa de Papel. O show tem como protagonista o personagem Andrés de Fonollosa (Pedro Alonso), cujo codinome intitula o derivado, e está prevista para dezembro deste ano, sem data definida. O enredo narra a vida pregressa do ladrão antes dos eventos da série principal, onde o plano do criminoso se passa em Paris, conforme anunciado pela Netflix na descrição do teaser.