Bing com ChatGPT deve chegar ao iPhone e ao Android em breve; saiba

O Bing com ChatGPT deve ser liberado para celulares iPhone ( iOS ) e Android em breve. A informação foi divulgada pelo portal especializado Windows Latest na segunda-feira (13), quando a própria Microsoft anunciou que a versão para dispositivos móveis está em desenvolvimento. A novidade é fruto de uma parceria da empresa com a OpenAI e busca integrar as funcionalidades do ChatGPT ao buscador Bing. A nova versão integrada foi liberada ontem para desktop, ainda em fase de testes. Por enquanto, a experiência está restrita no PC e disponível apenas para alguns testadores, sem previsão de lançamento oficial para o público geral.

1 de 3 ChatGPT OpenAI — Foto: Getty Images ChatGPT OpenAI — Foto: Getty Images

📝 É possível criar uma inteligência artificial em casa? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

A escolha dos testadores é feita por meio de uma lista de espera, disponível no próprio Bing. Agora, ao abrir o buscador no celular, um link que direciona para a página de inclusão na lista de espera é exibido, e você pode se candidatar para usar a experiência posteriormente. Vale lembrar que, enquanto não é lançado para o aplicativo, o buscador "tunado" só poderá ser acessado via web.

A nova versão do Bing apresenta duas abas: uma para a busca comum e a outra para o chat com a IA. A interação ocorre da mesma forma que no site original, e as funções de assistente pessoal também ficam disponíveis diretamente por ali - como criação de histórias, planejamento de tarefas, indicações de atividades etc. Após a pesquisa, as fontes com os links de referências são exibidas.

2 de 3 Novo Bing mostra aba para interação com ChatGPT — Foto: Divulgação/Windows Latest Novo Bing mostra aba para interação com ChatGPT — Foto: Divulgação/Windows Latest

O buscador deve competir com o Bard, novo chatbot com inteligência artificial do Google, que está atualmente em desenvolvimento e não tem previsão de lançamento. A opção do Google conta com o sistema LaMDA (sigla para "Modelo de linguagem para aplicações com diálogos", em tradução literal), que atua de forma parecida com o modelo de linguagem GPT e entrega recursos de pesquisa, criações de textos, planejamentos e mais.

3 de 3 Busca do Google trará recursos com IA para responder perguntas complexas — Foto: Divulgação/Google Busca do Google trará recursos com IA para responder perguntas complexas — Foto: Divulgação/Google

Uma das vantagens do Bard em relação ao Bing é a capacidade de obter informações em tempo real, tendo em vista que o conhecimento do sistema da OpenAI é limitado ao ano de 2021. Apesar de não estar definido ainda como o Bard deverá ser integrado ao Google, a big tech apresentou na semana passada uma versão da tecnologia, que mostra o chatbot respondendo a uma pergunta antes dos links convencionais do buscador. A ideia aqui é que o usuário passe a interagir com o buscador também no formato conversa e não somente como mecanismo de busca.

Com o ChatGPT integrado ao Bing para celulares, o conceito é um mesmo: disponibilizar já no buscador as possibilidades da inteligência artificial, além de promover outro tipo de interação do usuário com o app. Por enquanto, não se sabe se a interface do buscador integrado será diferente na versão mobile. Você pode baixar gratuitamente o aplicativo do Bing na App Store (iPhone) ou Google Play Store (Android).

Com informações de Windows Latest e 9to5Mac

Veja ainda: Como usar o ChatGPT no celular sem usar apps