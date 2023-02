Blocos de Carnaval no Power BI? Estudante cria 'mapa da folia' online

Carnaval e tecnologia têm tudo a ver. Além das inovações tech vistas anualmente nos desfiles das escolas de samba, é comum que os foliões utilizem redes sociais como WhatsApp e Instagram para organizar as festividades e se encontrar nos bloquinhos. Mas uma jovem moradora do Rio foi além: cansada de não saber "onde é a boa de hoje", a estudante de 28 anos Wendela Sara Rodrigues decidiu compilar todos os blocos de rua do Rio de Janeiro e de São Paulo em um painel do Power BI. O projeto recebeu o nome de "BI de Carnaval" e tem por objetivo facilitar o acesso aos bloquinhos utilizando a tecnologia de visualização de dados da Microsoft .

A estudante divulgou o projeto nas redes, e não demorou muito para que o dashboard viralizasse. Hoje, o painel do Carnaval do Rio de Janeiro já está pronto, com 427 blocos mapeados. O de São Paulo vem sendo atualizado diariamente — até a data de publicação desta matéria, são 373 bloquinhos contabilizados. O TechTudo conversou com a criadora do BI de Carnaval e explica, nas linhas a seguir, como funciona a plataforma.

Como surgiu o BI de Carnaval?

Há quem pense que criar um Power BI com todos os blocos de Carnaval do Rio só poderia ser ideia de um carioca da gema. Mas Wendela Sara Rodrigues, graduanda em Economia na Universidade Federal Fluminense (UFF), não nasceu no estado fluminense — apesar de morar na cidade do Rio e estudar em Niterói. Quando compra um salgado de queijo e presunto em uma lanchonete, a estudante não pede um "joelho" ou um "italiano", e sim um "bauru". Wendela é paulista, mas decidiu começar o projeto com a cidade do Rio de Janeiro para homenagear o lugar que a acolheu.

A ideia de criar um "mapa da folia" no BI surgiu de forma despretensiosa. Em um dia comum de janeiro — mês em que se espera ansiosamente pelo Carnaval —, a estudante recebeu a primeira planilha com os blocos não oficiais do Rio em 2023. Naquela mesma semana, ela estava exercitando suas habilidades no Power BI, um software de análise e visualização de dados desenvolvido pela Microsoft e muito utilizado em ambientes corporativos.

De imediato, a vontade de juntar os dois assuntos surgiu e, em pouco tempo, Wendela já estava se organizando para criar o BI de Carnaval e facilitar a divulgação das festas de rua. "A primeira coisa em que eu pensei foi o mapa: vou mapear onde estão os blocos por região", comentou em entrevista ao TechTudo.

A planilha recebida por Wendela continha apenas o nome, a região e os endereços de cada bloco, mas logo foi ampliada pela estudante, que acrescentou colunas como o horário e o estilo musical das festividades. Pouco a pouco, Wendela criou sua própria base de dados. Para isso, ela precisou apurar e garimpar informações sobre o Carnaval de rua em diferentes veículos jornalísticos e nas páginas das redes sociais de cada bloco. Quando o Diário Oficial do Rio de Janeiro finalmente divulgou a lista final dos bloquinhos da cidade, ela incorporou os dados à sua pesquisa e os adaptou ao formato do Power BI.

O projeto teve a aprovação e a participação de pessoas próximas à estudante: sua namorada ajudou no design do dashboard; a cunhada, na divulgação; e o cunhado, na tecnologia. A ajuda do cunhado foi especialmente importante, já que Wendela estuda Economia, e não Tecnologia da Informação (TI). O primeiro contato da desenvolvedora do BI de Carnaval com o Power BI foi quando trabalhava na Prefeitura de Niterói. Ela precisou aprender a manusear o software para produzir um painel de metas no emprego — e logo se encantou com o programa.

Não demorou muito tempo desde o surgimento da ideia até o lançamento do BI de Carnaval. Wendela estima que, em 10 de janeiro, compartilhou o painel em grupos do WhatsApp — e, rapidamente, a página viralizou. A graduanda em Economia dedicou cerca de três horas diárias para trabalhar no projeto durante todo o mês de janeiro e, hoje, o BI de Carnaval do Rio já está pronto. Agora, a paulista foca seus esforços para mapear os blocos de São Paulo — cujo mapa também já está disponível, mas ainda está sendo atualizado.

Como funciona e como acessar o BI de Carnaval

O objetivo do BI de Carnaval é facilitar a visualização das informações sobre o Carnaval de rua do Rio de Janeiro e de São Paulo. Para utilizá-lo, basta acessar o link "cutt.ly/Blocos-de-Rua-2023_" (sem aspas). Se preferir, também é possível ir até a página @bidecarnaval no Instagram e clicar no link da bio.

O painel possui design carnavalesco e apresenta dois botões centralizados — o primeiro direciona o usuário para a página de blocos do Rio, e o segundo, de São Paulo. No canto direito estão os arrobas das pessoas que colaboraram no projeto.

Clicando no botão do Rio, uma "Sapucaí de dados" sobre o Carnaval de rua carioca é apresentada ao internauta. A página tem inúmeros filtros que ajudam os foliões a aproveitar os blocos durante todo o mês de fevereiro. No canto superior, é possível filtrar as informações por data e, assim, visualizar as festividades do dia 03/02 até 26/02. O usuário pode marcar e desmarcar as datas conforme preferir para facilitar a visualização.

Ainda na parte de cima e ao lado do filtro das datas, caso o folião já conheça o nome do bloco ao qual quer ir, ele pode selecioná-lo para ver sua localização no mapa. Abaixo, há um gráfico de pizza interativo, que mostra a relação dos blocos por região e o mapa da cidade — exibindo todos os 427 bloquinhos do Rio de Janeiro, desde Santa Cruz até Paquetá.

Por fim, na parte inferior da página, tem-se a planilha das festas, que muda conforme o internauta clica nos filtros, e a relação de blocos por estilo musical. A maioria dos blocos é de Samba ou de Brasilidades, mas ainda há grupos de Maracatu, Rock, Funk e até Gospel. O BI de Carnaval de São Paulo possui os mesmos recursos e agrupa os bloquinhos de toda a cidade.

"Gênia" do Power BI

Wendela contou ao TechTudo que pretende expandir e monetizar o projeto a longo prazo. Ela planeja transformar o dashboard em um site ou aplicativo para celulares no Carnaval de 2024. Nesses novos suportes, o BI de Carnaval poderia ter mais funcionalidades e ser um serviço ainda mais completo para os carnavalescos, defende a estudante. Fora da época, Wendela ainda quer expandir os mapas para localizar festas alternativas do Rio e de São Paulo.

O projeto viralizou logo após ser compartilhado nas redes, muito por conta da originalidade do BI de Carnaval. Assim como outros softwares "mais complexos", o BI costuma ser utilizado em ambientes corporativos, mas poucos imaginam que a ferramenta tenha aplicações mais divertidas. "[As pessoas ficaram surpresas porque] Alguém teve a ideia de usar a tecnologia para uma coisa mais legal, em vez de fazer relatórios de vendas", disse ela com bom humor. Alguns internautas, inclusive, chamaram-na de "gênia", mas Wendela dispensa o rótulo.

"Existe essa sensação de que, passando do Excel, tudo é muito difícil, mas não: o BI é justamente para facilitar", comenta a desenvolvedora, destacando o caráter visual do software.

Ao combinar folia e tecnologia para visualização e análise de dados, o BI de Carnaval surpreende tanto foliões quanto profissionais que utilizam o programa da Microsoft. O projeto ajuda a quebrar o estereótipo do "nerd de TI" e mostra que se aventurar em softwares mais complexos pode ser tão divertido quanto pular Carnaval.

