Bloodshot: veja sinopse, elenco e críticas do filme com Vin Diesel

O filme Bloodshot chegou recentemente ao catálogo da Netflix e está na primeira posição do Top 10 de longas-metragens mais assistidos da plataforma de streaming. Lançado oficialmente em 2020, a direção do projeto é assinada por David S. F. Wilson (Love, Death & Robots) e é baseado no personagem de mesmo nome da Valiant Comics. Com Vin Diesel no papel principal, a trama acompanha a história de um soldado que é ressuscitado por cientistas e acaba virando uma máquina mortífera e biotecnológica que busca vingança.

Com quase duas horas de duração, as gravações do drama de ficção científica ocorreram na Cidade do Cabo, na África do Sul e em Praga, na República Checa. Além disso, algumas filmagens também aconteceram em Budapeste, Hungria. Confira, a seguir, mais detalhes de Bloodshot, como sinopse, elenco e repercussão do longa.

2 de 2 Longa-metragem é baseado no personagem de mesmo nome da Valiant Comics — Foto: Divulgação/Sony Pictures Longa-metragem é baseado no personagem de mesmo nome da Valiant Comics — Foto: Divulgação/Sony Pictures

Enredo de Bloodshot

A história do filme acompanha Ray Garrison, um fuzileiro naval que é brutalmente assassinado junto de sua esposa. Passado algum tempo, uma equipe de cientistas com tecnologia de ponta ressuscita o protagonista, que passa a ser um humano com poderes especiais, o que inclui a capacidade de se metamorfosear e a habilidade de regeneração. No entanto, mesmo vivo, Bloodshot — como agora é chamado — tem sua memória apagada diversas vezes pela equipe científica, até que, certo dia, o anti-herói se lembra de tudo e parte em uma jornada para vingar a morte da esposa.

Elenco

Além de ser estrelado por Vin Diesel (franquia Velozes e Furiosos) no papel do personagem-título, o elenco de Bloodshot ainda é contemplado com nomes como Eiza González (Em Ritmo de Fuga), Toby Kebbell (Quarteto Fantástico 2), Sam Heughan (Outlander), Guy Pearce (O Conde de Monte Cristo), Talulah Riley (Orgulho e Preconceito), Lamorne Morris (Jumanji 2), Jóhannes Haukur Jóhannesson (Vikings: Valhalla) e Charles Bouguenon (Transformers: O Último Cavaleiro).

Crítica e repercussão

Apesar do grande trunfo do filme ser o famoso ator Vin Diesel, a obra cinematográfica não teve uma boa recepção pela crítica especializada, bem como pelo público. Um exemplo disso são as avaliações do longa em sites agregadores, como é o caso do IMDb, onde 80 mil usuários avaliaram o projeto com nota 5.7. Já no Rotten Tomatoes, o trabalho de David S. F. Wilson tem um índice de aprovação de apenas 31% com base em 169 reviews, além de uma pontuação de 78% em relação à audiência.

De acordo com o consenso do site, "Bloodshot dá a Vin Diesel uma oportunidade sólida de se entregar à ação da velha escola que deve satisfazer os fãs, mesmo que o resultado final seja decepcionantemente medíocre." Por fim, segundo a crítica do jornalista Ian Freer, do Empire, a atuação de Vin Diesel no filme deixa a desejar, afirmando que "é uma performance sonolenta e inexpressiva (mesmo para os padrões de Diesel) que faz a vez de Stallone em Escape Plan 3 parecer Daniel Day-Lewis."