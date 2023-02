Carnaval 2023: sete cuidados que você precisa ter com o seu celular

Pensando nisso, o TechTudo preparou uma lista com sete cuidados que você precisa ter em época do Carnaval 2023. Esta série de pequenas ações pode garantir a integridade do seu aparelho e evitar dores de cabeça. Nas linhas a seguir, confira os detalhes.

2 de 9 Galaxy S23 Ultra é um celular premium recém-lançado pela Samsung e pode ser alvo de furtos — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Galaxy S23 Ultra é um celular premium recém-lançado pela Samsung e pode ser alvo de furtos — Foto: Thássius Veloso/TechTudo



1. Guarde o celular em local seguro

Num ambiente com muitas pessoas, todo cuidado é pouco. Muitas vezes, você pode estar ao lado de pessoas mal intencionadas. Por isso, guardar o celular em um bolso à mostra aumenta o risco de furto. No geral, as precauções devem começar guardando o aparelho em locais mais escondidos e de difícil acesso para o ladrão.

3 de 9 Doleiras podem ser uma ótima pedida para esconder seu celular e proteger de possíveis furtos no meio da folia. — Foto: Reprodução/Mundo Capas Doleiras podem ser uma ótima pedida para esconder seu celular e proteger de possíveis furtos no meio da folia. — Foto: Reprodução/Mundo Capas

Uma ótima opção para garantir a segurança do aparelho é colocá-lo em bolsas como doleiras, que podem ser guardadas por dentro da roupa sem que fiquem à mostra, diminuindo as chances de furto. Além disso, quando você for mexer no telefone, é interessante buscar um lugar mais reservado e sair do tumulto, sempre ficando de costas para a parede para não ser pego de surpresa.

2. Cuidado para não cair

Apesar de parecer óbvio, ter cuidado com as possíveis quedas é importante na folia. O espírito do Carnaval leva as pessoas às multidões e a animação para tirar fotos pode aumentar o risco de quedas. Com isso, o usuário deve ter cuidado para o celular não cair no chão.

4 de 9 Celular quebrado após cair no chão — Foto: Reprodução/Pixabay Celular quebrado após cair no chão — Foto: Reprodução/Pixabay

Para diminuir os impactos, vale a pena você pensar na ideia de proteger o aparelho com alguns itens de segurança como películas de proteção de tela, para evitar riscos, arranhões ou problemas mais graves no painel. As películas de vidro temperado estão entre as melhores opções para proteger o display.

3. Escolha bem a capinha

O uso de uma capinha também é recomendo para diminuir o impacto e proteger o smartphone. O recomendado é procurar um acessório que proteja todos os lados do aparelho. O usuário consegue encontrar diversos materiais, desde silicone até acessórios mais resistentes com camada tripla anti-impacto.

5 de 9 Cases resistentes podem garantir a integridade do seu celular em possíveis quedas no meio dos bloquinhos — Foto: Anna Kellen Bull/TechTudo Cases resistentes podem garantir a integridade do seu celular em possíveis quedas no meio dos bloquinhos — Foto: Anna Kellen Bull/TechTudo

No entanto, o verão brasileiro pode expor o smartphone às temperaturas extremas. Em dias de muito sol, cases podem deixar o dispositivo ainda mais quente, o que pode comprometer o aparelho. A maior parte das baterias é feita com íons de lítio, que perdem capacidade gradativamente e acumulam danos ao longo do tempo. Portanto, também é importante prestar atenção na temperatura do celular para evitar superaquecimento.

4. Atenção com a bateria

O uso intenso do smartphone durante o dia, onde a tela fica em exposição com o brilho mais alto, faz com que o aparelho consuma mais bateria. O folião que curtir diversos blocos seguidos pode sentir seu aparelho perder autonomia rapidamente — algo que não é desejável, visto que o celular é útil e importante para diversas funções, como realizar pagamentos e chamar carros de aplicativo.

6 de 9 Para não ficar sem bateria, considere levar um power bank — Foto: Anna Kellen Bull/TechTudo Para não ficar sem bateria, considere levar um power bank — Foto: Anna Kellen Bull/TechTudo

Uma boa alternativa para aumentar a vida útil da bateria é levar um power bank. O dispositivo portátil oferece ao telefone recarga extra para aparelhos compatíveis sem a necessidade de uma tomada. No varejo online, o usuário encontra modelos que variam na capacidade e podem conter números mais baixos, como 5.000 mAh, ou mais elevados, de 20.000 mAh — que garantem maior quantidade de recargas.

5. Use recursos de segurança

Cada vez mais, os sistemas operacionais Android e iOS têm investido em recursos de segurança. Por isso, vale a pena o usuário se dedicar à ativação da aplicação dessas medidas em seus dispositivos. Assim, caso o celular acabe roubado, os criminosos terão mais dificuldade de acessar os seus dados.

7 de 9 Recursos de segurança são uma forma a mais de se proteger no meio da folia — Foto: Letícia Rosa/TechTudo Recursos de segurança são uma forma a mais de se proteger no meio da folia — Foto: Letícia Rosa/TechTudo

Além disso, os aplicativos de banco trazem verificação extra e tokens para realizar operações financeiras, além da habitual senha ou digital para o acesso inicial. O usuário também deve evitar colocar senhas simples: é interessante criar senhas fortes misturando letras, números e caracteres especiais. Outra dica importante é evitar utilizar a mesma senha para todos os apps. No geral, senha repetida facilita a vida dos criminosos.

6. Considere fazer um seguro

O clima de multidões, em blocos de Carnaval, faz com que aumente o risco de furtos e roubos. Como o smartphone é um aparelho imprescindível, ele acaba sendo levado para quase todos os lugares. Nesse sentido, faz sentido considerar contratar um seguro.

8 de 9 Seguro é uma boa forma de diminuir os transtornos após ser assaltado na folia — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Seguro é uma boa forma de diminuir os transtornos após ser assaltado na folia — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Atualmente, há diversos serviços oferecidos por várias empresas e algumas opções incluem até mesmo cobertura para quebra acidental do aparelho. Vale ressaltar que o valor do seguro que você deve pagar varia segundo o preço do aparelho e pode ser maior ou menor, a depender da quantidade de proteções que o usuário deseja no plano de seguro.

7. Se for roubado, tome as medidas necessárias

Caso você seja furtado ou assaltado, é preciso tomar uma série de procedimentos com agilidade. Afinal, além do prejuízo financeiro, existe também o risco de os criminosos acessarem informações pessoais e sensíveis como, por exemplo, fotos, vídeos, contatos, documentos, aplicativos de bancos e redes sociais.

9 de 9 Boletim de ocorrência online no Rio de Janeiro é mais simples que o presencial — Foto: Raquel Freire/TechTudo Boletim de ocorrência online no Rio de Janeiro é mais simples que o presencial — Foto: Raquel Freire/TechTudo