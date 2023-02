Carnaval 2023: Tinder distribui grátis itens com QR Code do seu perfil

O Tinder, aplicativo disponível para os sistemas operacionais Android e iOS (iPhone), vai distribuir gratuitamente itens customizados com QR Code do perfil neste Carnaval. A ação pretende facilitar a troca de matches durante a folia no app, em uma opção que dispensa compartilhar com possíveis interesses o seu número de telefone ou outras redes sociais. Para ajudar o folião a encontrar um par ideal, a iniciativa “Nenhum Match Perdido”, em parceria com a ONG Orientavida, acontecerá entre os dias 18 e 21 de fevereiro, em uma pop-up store localizada na Rua Dias Ferreira, 135B, no bairro do Leblon, no Rio de Janeiro. É válido dizer que o QR Code apenas levará a pessoa ao seu perfil: o match ficará por sua conta.