Carro elétrico da Xiaomi vaza na web; veja imagens

Imagens do primeiro carro elétrico da Xiaomi foram vazadas na internet e revelaram supostos detalhes do visual do automóvel da companhia. A gigante chinesa, famosa pela produção de celulares , já tinha anunciado em outubro de 2021 que fabricaria carros a partir de 2024. No entanto, nenhum grande detalhe tinha vindo à tona até o último sábado (28). As fotos mostram um automóvel na cor branca, com teto inteiro em vidro e design que remete a modelos esportivos.

O nome comercial do carro deve ser Modena, enquanto o codinome será Xiaomi MS11. Até o momento, as informações preliminares divulgadas pela imprensa chinesa sugerem que o sedã contará com sistema de condução autônoma, mas ainda não há detalhes sobre como será o funcionamento. Além disso, é esperado que o modelo seja anunciado ainda neste ano, mas com vendas programadas para o primeiro trimestre de 2024.

2 de 3 Material vazado revela teto de vidro de suposto carro elétrico da Xiaomi — Foto: Reprodução/Cars News China Material vazado revela teto de vidro de suposto carro elétrico da Xiaomi — Foto: Reprodução/Cars News China

Carro da Xiaomi: o que se sabe até agora?

As imagens vazadas foram obtidas pelo site especializado Car News China. As capturas mostram o carro sendo exibido em um monitor. Por isso, as fotos têm baixa resolução, mas que não impede a visualização de componentes-chave do design da Modena. Sob o chassi, está uma carcaça que lembra a do Model 3, da Tesla. As grades são baixas e a carroceria parece dispensar vincos.

3 de 3 Imagens mostram grade baixa e carroceria praticamente sem vincos — Foto: Reprodução/Cars News China Imagens mostram grade baixa e carroceria praticamente sem vincos — Foto: Reprodução/Cars News China

Os retrovisores parecem seguir o estilo tradicional com espelhos de verdade, em vez de câmeras. No material, é possível verificar, também, a presença de maçanetas embutidas e rodas de liga leve, além de lanternas traseiras ligadas de uma ponta a outra. No teto, existe uma saliência que indica espaço para sensor LiDAR — usado para medir profundidade de campo em um ambiente.

Por dentro, o carro elétrico da Xiaomi deve ser equipado com um motor de 354 cv de potência. Sobre autonomia energética, espera-se que o Xiaomi Modena seja alimentado por um conjunto de baterias de 800 V, o que possibilitaria a recarga ultrarrápida.