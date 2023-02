Casas Bahia oferece até 60% de desconto no Aniversário VIP; veja ofertas

A Casas Bahia oferece descontos de até 60% no 1º aniversário VIP, ​o programa de fidelidade da empresa que oferece cupons de desconto exclusivos, benefícios em parceiros e frete VIP. As ofertas para os clientes VIP duram até o final do mês e incluem redução de preço em categorias como pet shop, beleza, pneu e saúde. Além disso, bebidas como vinho , vodka , whisky , cerveja e gin também estão disponíveis no app e no site para animar o carnaval.

Outra vantagem é a campanha Vipou, ganhou que dá presentes toda semana para os clientes VIP — basta pagar o frete. Para se tornar VIP (segmento mais básico), você só precisa baixar o app e aceitar receber as comunicações do programa, sem mensalidades ou cobranças. Além de já ser conhecida no ramo de eletrodomésticos, eletroportáteis, móveis, celulares e Smart TVs, a Casas Bahia também tem tudo que a vida pede. Veja a seguir como aproveitar os descontos.

Aniversário VIP

O aniversário VIP comemora o 1º ano do programa de fidelidade da Casas Bahia. Para comemorar esta data especial, desde 06/02 até o fim do mês de fevereiro, os clientes VIP poderão aproveitar ofertas em produtos de diversas categorias. Ao longo da campanha, os usuários poderão resgatar cupons no app para garantir que itens selecionados estejam sempre com o menor preço do mercado. Acesse o regulamento para saber todas as regras.

Para aproveitar as vantagens, é preciso se tornar cliente VIP por meio do aplicativo. O programa oferece três níveis e quanto maior o segmento, mais benefícios:

1º Nível: VIP. Basta estar cadastrado e aceitar receber as comunicações da Casas Bahia. 2º Nível: SUPER VIP. Precisa realizar duas compras em dias diferentes nos últimos 12 meses. 3º Nível: MEGA VIP. É necessário realizar duas compras em dias diferentes nos últimos 12 meses e usar uma das soluções de crédito da Casas Bahia, como ter o Carnê da Casas Bahia em dia, Cartão Casas Bahia ou Conta banQi.

Clientes VIPs aproveitam cupons exclusivos e frete VIP em milhares de produtos — Foto: Casas Bahia

Veja a seguir como se tornar cliente VIP por meio do aplicativo da Casas Bahia.

Passo 1. Primeiro, baixe o na App Store (iOS) ou Play Store (Android).

É necessário baixar o app da Casas Bahia para se tornar VIP — Foto: Reprodução/TechTudo

Passo 2. Toque em "Niver VIP", depois em "Quero ser VIP". Em seguida, role a página para baixo e selecione "Quero ser VIP agora"

Selecione "Quero ser VIP" para participar do programa de fidelidade da Casas Bahia — Foto: Reprodução/TechTudo

Passo 3. Depois, insira seu CPF e CNPJ e depois a senha. Caso não tenha uma conta, basta fazer o cadastro e aceitar receber as comunicações da Casas Bahia.

Informe seu CPF e CNPJ para entrar na sua conta da Casas Bahia — Foto: Reprodução/TechTudo

Vipou, Ganhou

A campanha Vipou, Ganhou oferece resgate grátis de produtos selecionados toda semana. Para receber o item, basta pagar o frete. Dentre os presentes, os usuários podem resgatar fotolivro, kit com 9 ímãs e revelação de fotos.

Além disso, os clientes conseguem eternizar momentos únicos por preços baixos até o final do mês. Quem está no segmento VIP pode adquirir um bloco de notas com capa personalizada de R$ 39,90 por R$ 9,90, enquanto os usuários Super VIP podem revelar 100 fotos 10x15 de R$ 79,90 por R$ 9,90. Já os Mega VIP podem encomendar uma agenda 2023 com capa personalizada de R$ 89,90 por R$ 9,90.

Campanha Vipo, Ganhou oferece resgate grátis de produtos selecionados toda semana — Foto: Divulgação/Casas Bahia

Casas Bahia: Tudo que a vida pede

A Casas Bahia já é conhecida por oferecer preços baixos em eletrodomésticos, eletroportáteis, móveis, celulares e Smart TVs. Porém, os consumidores também podem contar com a mesma qualidade da varejista para adquirir produtos em todos os momentos da vida como pet shop, beleza, bebidas, pneu e saúde. Conheça mais sobre as categorias abaixo.

Casas Bahia oferece produtos em todos os momentos da vida como pet shop, beleza, bebidas, pneu e saúde — Foto: Divulgação/Casas Bahia

Pet shop

Os donos de animais de estimação podem comprar itens de pet shop como alimentos, rações, brinquedos, roupinhas e petiscos para gatos, cachorros, pássaros ou peixes. A Casas Bahia te ajuda a agradar o seu bichinho e facilitar a rotina de cuidar do seu melhor amigo.

Produtos de pet shop ajudam a facilitar a rotina de cuidar do seu melhor amigo — Foto: Andrew S/Unsplash

Beleza

Os produtos de beleza são ideais para quem quer cuidar da pele ou cabelo. A Casas Bahia oferece produtos para facilitar sua rotina de skincare e dispositivos como escova secadora, secador de cabelos, chapinha e babyliss.

Produtos de beleza são ideais para quem quer cuidar da pele ou cabelo — Foto: Kevin Laminto/Unsplash

Bebidas

A Casas Bahia também conta com ótimos preços e variedade em bebidas para quem quer curtir o carnaval. Itens como Whisky Jack Daniels, gin Tanqueray, Skol Beats, cerveja Heineken e cerveja Spaten podem ser uma opção para aproveitar festas com amigos ou churrasco com a família, por exemplo.

Bebidas podem ser uma opção para aproveitar festas com amigos — Foto: Helena Yankovska/Unsplash

Pneu

A Casas Bahia também está com você até na hora de trocar o pneu do seu veículo. Para quem busca fazer a troca de pneu do carro, bicicleta, moto e até caminhão, pode aproveitar ofertas nas marcas mais conhecidas do segmento.

Trocar o pneu do seu veículo é uma tarefa importante — Foto: Maxime Agnelli/Unsplash

Saúde

Os produtos de saúde também estão presentes no site e aplicativo das Casas Bahia. Para cuidar do bem-estar do corpo, dispositivos como aparelho de pressão, inalador e medidos de glicose podem ajudar a monitorar o quadro clínico.