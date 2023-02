CBLOL 2023: Fluxo desencanta e salta na tabela; paiN supera a LOUD

A virada de turno do CBLOL 2023 (1° Split), ocorrida neste domingo (19), ficou marcada por mudanças em escalações e pela tabela mostrando uma disputa cada vez mais acirrada pela classificação. Entre os destaques da Semana 5, temos um time que demorou para encontrar sua sinergia ideal, mas que aparenta ter encontrado a fórmula para ascender como uma das melhores equipes da competição. Esse time é o Fluxo, que fechou a quinta semana com duas vitórias muito dominantes, uma contra RED Canids Kalunga e outra em duelo contra a líder Los Grandes, e subiu muitas posições na tabela.

Ainda neste domingo (19), a paiN Gaming conseguiu a vitória sobre a LOUD após um período grande sem vencer sua rival. A Semana 5 também contou com grandes mudanças nas lineups de FURIA e Vivo Keyd Stars, equipes que encerraram a semana com uma vitória em dois jogos e que ainda buscam a recuperação nesta primeira etapa. Confira, a seguir, mais detalhes sobre a quinta semana do CBLOL 2023. Lembrando que você pode assistir ao torneio nos canais oficiais do CBLOL na Twitch e no YouTube.

1 de 4 Confira os destaques da Semna 5 do CBLOL 2023 (1° Split) — Foto: Divulgação/Cesar Galeão/CBLOL Confira os destaques da Semna 5 do CBLOL 2023 (1° Split) — Foto: Divulgação/Cesar Galeão/CBLOL

👉 O que significa wintrade no League of Legends? Veja no Fórum do TechTudo

Mudança inesperada

Antes do começo da Semana 5, a FURIA utilizou de suas redes sociais para anunciar uma mudança em sua lineup: sai Ygor "RedBert" Freitas e entra Andrey "Ayu" Saraiva, da FURIA Academy. O movimento foi explicado pelo treinador Lucas "Maestro" Pierre, que afirmou ser uma alteração estratégica e levando em consideração as diferentes escolhas de suporte de Ayu em relação aos campeões na zona de conforto de RedBert. Com isso, a FURIA também visava uma recuperação no 1° Split, uma vez que a equipe via aumentar sua distância para a zona de classificação para a próxima fase.

No sábado (18), a FURIA fez um bom jogo contra a líder Los Grandes. O duelo teve domínio da Los no early game, mas contou com um grande equilíbrio com o passar dos minutos. No final, os panteras não sobreviveram ao double buff (Barão e Ancião) conquistado pelos adversários e foram derrotados após longos 45 minutos de partida. Também foi longo e muito equilibrado o duelo da FURIA contra a Vivo Keyd Stars, neste domingo (19). A diferença foi que a vitória veio dessa vez e teve como destaque a exótica escolha de Bel'Veth suporte nas mãos de Ayu, crucial para sua equipe garantir sua quarta vitória no 1° Split.

2 de 4 Trazendo até Bel'Veth suporte para o CBLOL 2023, Ayu mostrou conforto na arena e ajudou sua equipe na dura vitória contra a VKS — Foto: Divulgação/Cesar Galeão/CBLOL Trazendo até Bel'Veth suporte para o CBLOL 2023, Ayu mostrou conforto na arena e ajudou sua equipe na dura vitória contra a VKS — Foto: Divulgação/Cesar Galeão/CBLOL

Para fugir da lanterna

Desesperada com o péssimo começo, a Vivo Keyd Stars é a equipe que mais realizou alterações na lineup até então. Na Semana 4, foram três jogadores da VKS Academy que subiram ao time principal para tentar mudar o cenário preocupante da equipe. Sem sucesso, a organização buscou uma solução do México: Jesús "Grell" Loya. O caçador é um velho conhecido da VKS, que já contou com o jogador no período entre 2019 e 2020. Até então, ele estava vestindo a camisa da Isurus e competindo pela LLA Opening 2023, a liga latino-americana. Porém, optou pelo retorno para ajudar sua antiga equipe a se recuperar no CBLOL 2023 (1° Split).

Grell fez sua estreia contra a INTZ no sábado (18) e causou um impacto muito positivo. A sensação no duelo contra os intrépidos foi que Grell era a peça que faltava para essa forte lineup passar a funcionar. Tanto que a VKS não apenas conquistou a vitória como atropelou a INTZ em um duelo unilateral. Apesar da derrota para a FURIA neste domingo (19) em confronto muito acirrado, a evolução da VKS foi nítida e mostra que os guerreiros, embora um pouco distantes, não estão fora da batalha pelos playoffs.

3 de 4 Apesar da derrota neste domingo (19), Grell ajudou a VKS a ter uma nova postura e provar que o time ainda não está fora de combate — Foto: Divulgação/Cesar Galeão/CBLOL Apesar da derrota neste domingo (19), Grell ajudou a VKS a ter uma nova postura e provar que o time ainda não está fora de combate — Foto: Divulgação/Cesar Galeão/CBLOL

Cresce o Fluxo

Depois de um começo preocupante e muito irregular no CBLOL 2023 (1° Split), o Fluxo parece uma equipe totalmente diferente neste começo de segundo turno. O esquadrão começou a Semana 5 já em situação interessante, levando em consideração as primeiras semanas, com 4 vitórias e 4 derrotas. Sua força já havia sido demonstrada em suas vitórias, mas os jogos disputados no sábado (18) e no domingo (19) apresentaram um Fluxo ainda mais superior, jogando com tranquilidade e sem dar qualquer espaço para seus adversários.

Curiosamente, os confrontos do Fluxo nesta Semana 5 eram, em teoria muito complicados, tendo em vista que se tratavam do líder e do vice-líder na tabela de classificação. Entretanto, esse foi o momento perfeito para o time provar que o começo abaixo do esperado já estava no passado e que o futuro pode ser muito diferente do que todos imaginavam. RED Canids Kalunga ficou sem reação no sábado (18), enquanto a líder Los Grandes teve sua sequência de 7 vitórias seguidas encerrada em um jogo tranquilo do Fluxo, que já se apresenta na parte superior da tabela de classificação.

4 de 4 Fluxo obteve duas vitórias muito convincentes sobre duas das melhores equipes do CBLOL 2023 e caminha para assegurar sua classificação — Foto: Divulgação/Cesar Galeão/CBLOL Fluxo obteve duas vitórias muito convincentes sobre duas das melhores equipes do CBLOL 2023 e caminha para assegurar sua classificação — Foto: Divulgação/Cesar Galeão/CBLOL

Resultados (Semana 5)

Sábado (18/02)

FURIA 0 x 1 Los Grandes

RED Canids Kalunga 0 x 1 Fluxo

KaBuM! Esports 0 x 1 paiN Gaming

INTZ 0 x 1 Vivo Keyd Stars

Liberty 0 x 1 LOUD

Domingo (19/02)

INTZ 1 x 0 RED Canids Kalunga

Fluxo 1 x 0 Los Grandes

FURIA 1 x 0 Vivo Keyd Stars

paiN Gaming 1 x 0 LOUD

KaBuM! Esports 0 x 1 Liberty

CBLOL 2023 (1° Split) – Tabela de Classificação Colocação Equipe Vitórias–Derrotas 1° Los Grandes 8–2 2° RED Canids Kalunga 6–4 3° Fluxo 6–4 4° Liberty 5–5 5° LOUD 5–5 6° paiN Gaming 5–5 7° KaBuM! Esports 5–5 8° INTZ 4–6 9° FURIA 4–6 10° Vivo Keyd Stars 2–8

Próximos jogos (Semana 6)

Sábado (25/02)

Vivo Keyd Stars x paiN Gaming (13h)

LOUD x KaBuM Esports (14h)

RED Canids Kalunga x Los Grandes (15h)

Liberty x Fluxo (16h)

INTZ x FURIA (17h)

Domingo (26/02)

Fluxo x LOUD (13h)

Liberty x FURIA (14h)

RED Canids Kalunga x paiN Gaming (15h)

Los Grandes x Vivo Keyd Stars (16h)

KaBuM! Esports x INTZ (17h)

Com informações de LoL Esports e Liquipedia

Veja também: Nunca jogou LoL? Saiba como mandar bem em sua primeira partida