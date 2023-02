CBLOL 2023: KaBuM! vence e encerra campanha invicta da RED no torneio

A KaBuM! Esports superou a RED Canids Kalunga , neste domingo (5), e acabou com a sequência de vitórias da rival no CBLOL 2023 (1° Split). Tratava-se de um confronto perigoso para a matilha, pois os Ninjas já haviam mostrado o potencial da sua nova line-up, que também conta com os novos jogadores sul-coreanos contratados para essa temporada. Dominante em todos os seus jogos, a RED se viu contra a parede pela primeira vez nesta etapa do CBLOL 2023 e sofreu sua primeira derrota na competição.

Quem sorriu com a notícia foi a Los Grandes, que fechou a Semana 3 invicta e está, no momento, empatada com a RED com cinco vitórias e uma derrota na tabela de classificação. A Semana 3 também se destacou pelo clássico entre paiN Gaming e INTZ, o famoso "paINTZ", que terminou com uma vitória controlada para os intrépidos. Esses e outros destaques da semana você confere a seguir. Lembrando que a primeira etapa do CBLOL 2023 é transmitida nos canais oficiais do CBLOL na Twitch e no YouTube.

Sem mais invictos

Não há mais equipes invictas no CBLOL 2023 (1° Split). Até o sábado (4), apenas a RED Canids Kalunga estava com a campanha perfeita, com cinco vitórias em cinco jogos disputados. Em sua quinta vitória, a matilha simplesmente passeou contra a atual campeã LOUD e voltou a mostrar que sua equipe era a ampla favorita a ficar com a taça e, também, com a vaga brasileira no Mid-Season Invitational (MSI) 2023. No entanto, cinco ninjas estavam preparados para frustrar seus planos neste domingo (5).

A KaBuM! Esports já havia provado todo o seu valor até então. Mesmo nas derrotas, suas atuações convenceram, mas ainda faltava algo mais para confirmar que o time poderia disputar pelo título. Essa prova chegou neste domingo (5), com uma vitória maiúscula sobre a RED, que não teve chance de vitória em nenhum momento do duelo. Assim, a tabela de classificação ficou ainda mais embolada, com todas as equipes próximas umas das outras.

O desempate no clássico paINTZ

Aconteceu, neste domingo (5), aquele que pode ser o maior clássico da história do League of Legends do Brasil: paiN Gaming x INTZ, conhecido como paINTZ. Essa rivalidade começou em 2014 e contou com muitos enredos com o passar dos anos, indo desde disputas por títulos até fugas de rebaixamento, isso antes da chegada do sistema de franquias. Independentemente da situação que as equipes se encontram, paINTZ sempre será um jogo que chamará a atenção dos fãs brasileiros do MOBA. Em especial, por conta do absurdo equilíbrio do confronto: 54 jogos, 27 vitórias para a paiN e 27 vitórias para a INTZ.

Tradicionais e intrépidos estão em uma fase bastante irregular no CBLOL 2023 e sabiam que uma vitória no clássico poderia dar a confiança necessária para iniciar a recuperação na competição. O duelo contou com um número relativamente grande de erros por parte de ambas as equipes, mas o equilíbrio não existiu por conta de um jogador: Júlio "NOsFerus" Cruz. Jogando com a Tristana, o meio da INTZ colecionou belas jogadas e liderou sua equipe para uma vitória muito controlada em 30 minutos de jogo. Assim, os intrépidos desempataram o clássico, chegando a 28 vitórias contra 27 da rival.

Uma preocupante lanterna

A Vivo Keyd Stars vive momentos complicados no CBLOL 2023 (1° Split). Os guerreiros retornaram à competição da melhor forma possível, estreando com vitória sobre a FURIA na primeira rodada da primeira semana. Contudo, essa ótima primeira impressão não se confirmou, e uma equipe que conta com nomes muito fortes na line-up, como o tetracampeão Micael "micaO" Rodrigues e os bicampeões Daniel "Grevthar" Xavier e Guilherme "Guigo" Ruiz, não consegue encontrar a rota das vitórias. No momento, o time está isolado na lanterna da competição.

Após a vitória sobre a FURIA, a VKS já acumula cinco derrotas seguidas. As últimas foram contra a Liberty, no sábado (4), e LOUD, neste domingo (5). A situação dos guerreiros é ainda mais grave quando se observa a tabela de classificação. Afinal, as primeiras equipes na zona de classificação para os playoffs estão com três vitórias. Ou seja, a VKS precisa fechar uma semana invicta e torcer por resultados negativos para apenas empatar com elas.

Resultados da Semana 3

Sábado (04/02)

paiN Gaming 1 x 0 Fluxo

Vivo Keyd Stars 0 x 1 Liberty

KaBuM! Esports 1 x 0 FURIA Esports

INTZ 0 x 1 Los Grandes

RED Canids Kalunga 1 x 0 LOUD

Domingo (05/02)

FURIA 0 x 1 Fluxo

INTZ 1 x 0 paiN Gaming

Liberty 0 x 1 Los Grandes

Vivo Keyd Stars 0 x 1 LOUD

KaBuM! Esports 1 x 0 RED Canids Kalunga

CBLOL 2023 (1° Split) – Tabela de Classificação Colocação Equipe Vitórias–Derrotas 1° RED Canids Kalunga 5–1 2° Los Grandes 5–1 3° KaBuM! Esports 4–2 4° Liberty 3–3 5° INTZ 3–3 6° LOUD 3–3 7° paiN Gaming 2–4 8° FURIA 2–4 9° Fluxo 2–4 10° Vivo Keyd Stars 1–5

Próximos jogos (Semana 4)

Sábado (11/02)

RED Canids Kalunga x Liberty (13h)

Fluxo x Vivo Keyd Stars (14h)

paiN Gaming x FURIA (15h)

Los Grandes x KaBuM! Esports (16h)

LOUD x INTZ (17h)

Domingo (12/02)

Vivo Keyd Stars x KaBuM! Esports (13h)

Los Grandes x LOUD (14h)

FURIA x RED Canids Kalunga (15h)

Fluxo x INTZ (16h)

Liberty x paiN Gaming (17h)