CBLOL 2023: Los Grandes supera a LOUD e assume a liderança

A Semana 4 do CBLOL 2023 (1° Split) teve como principal duelo o clássico de Los Grandes contra LOUD . Ambas as organizações são rivais há muito tempo, desde antes de começarem a investir em line-ups de League of Legends . Sempre que as equipes se enfrentam, as redes sociais se enchem de provocações entre elas e os torcedores. O jogo deste domingo (12) teve o enredo necessário para ser um dos grandes duelos desta edição da competição, mas o que se viu foi Filipe "Ranger" Brombilla chamando a responsabilidade e liderando a Los Grandes em um confronto tranquilo e que se encerrou como o mais rápido da etapa até então.

A atuação impecável da Los Grandes foi recompensada pouco tempo depois, na partida de FURIA contra RED Canids Kalunga. Mesmo realizando uma campanha bastante irregular, a FURIA surpreendeu e causou a segunda derrota da matilha na competição, resultado que assegurou a Los Grandes como nova líder na tabela de classificação. Estes e outros destaques da semana você confere a seguir. Lembrando que você pode assistir ao torneio nos canais oficiais do CBLOL na Twitch e no YouTube.

Grandes mudanças na VKS

Lanterna da competição ao final da Semana 3, a Vivo Keyd Stars optou por uma mudança bastante drástica em sua line-up titular. Foram três nomes que perderam a titularidade para dar lugar a três jogadores da VKS Academy. Deixaram o time nesta Semana 4 o caçador Hugo "Hugato" Dias, o suporte Gabriel "Bounty" Donner e o atirador e tetracampeão do CBLOL Micael "micaO" Rodrigues, sendo esta a saída mais comentada nas redes sociais. Entraram o caçador Luis "St1ng" Martins, o atirador Miguel "ST3PZ" Rezek e o meio Marcos "Krastyel" Ferraz, que assumiu a posição de suporte deixada por Bounty.

O trio se juntou à dupla bicampeã brasileira Guilherme "Guigo" Ruiz (topo) e Daniel "Grevthar" Xavier (meio) para os duelos contra Fluxo e KaBuM! Esports. No sábado (11), a primeira impressão foi péssima, com a VKS sendo derrotada pelo Fluxo em um jogo muito dominante e com vantagem de ouro de mais de 10 mil. Neste domingo (12), uma apresentação bem superior contra os ninjas. A VKS mostrou evolução e entregou uma ótima execução no early game. A vantagem adquirida, no entanto, não foi aproveitada, e os guerreiros sofreram a sétima derrota seguida no torneio.

O confronto das multidões

Durante a Semana 3, a primeira etapa apresentou mais um capítulo do clássico paiN Gaming contra INTZ, popularmente chamado de "paINTZ", que contou com vitória para os intrépidos. Esse clássico se criou dentro do cenário brasileiro de League of Legends e ocorre desde 2014. No entanto, há clássicos que quebram a barreira de um jogo em específico, envolvem todo o cenário de esportes eletrônicos em geral e são ainda mais repletos de provocações entre organizações e suas enormes e fieis torcidas. Assim sempre será o confronto das multidões entre LOUD e Los Grandes, que fizeram o principal duelo da Semana 4 neste domingo (12).

O cenário indicava que este poderia ser um dos melhores jogos do 1° Split. Porém, o que se viu foi um duelo unilateral por parte da Los Grandes e que contou até com gritos de "Já virou passeio!" da torcida presente na arena. Esse passeio começou com uma excelente jogada de Filipe "Ranger" Brombilla (Maokai) em um gank no topo, que garantiu dois abates para Shin "HiRit" Tae-min (Gwen). Depois, a LOUD não acertou quase nada que tentou, enquanto a Los Grandes dominou Summoner's Rift rota por rota sem dificuldades. O confronto se encerrou com apenas 23 minutos, simplesmente o mais rápido do 1° Split.

Para ganhar confiança

Segunda pior equipe do CBLOL 2023 (1° Split) na tabela de classificação, a FURIA vinha gerando muitas dúvidas entre os torcedores. Embora com uma line-up de muita qualidade, o time não encontrava a sinergia necessária para emplacar uma sequência de vitórias e entrar de vez na disputa por uma vaga na próxima fase. Seu momento ruim se confirmou no sábado (11) após derrota para a paiN Gaming. Os times não fizeram um começo muito inspirado, mas foi a paiN, com excelentes jogadas de Choi "Wizer" Ui-seok (K'Sante) e de Mattheus "dyNquedo" Rossini (Viktor), que se sobressaiu e ficou com a vitória.

O resultado de sábado fez a FURIA chegar ainda mais pressionada para este domingo (12). Para piorar, o confronto era contra a RED, a então líder empatada com a Los Grandes em número de vitórias. No entanto, os números contra a FURIA foram ignorados por Gabriel “Goot” Luz (Maokai). O caçador mostrou a que veio ao fazer uma jogada calculada para salvar a Orianna de Bruno "Envy" Farias e ficar com dois abates logo nos primeiros minutos. Sua atuação se manteve regular durante o jogo e foi crucial para sua equipe chegar à vitória contra uma das favoritas ao título e diminuir a crise.

Resultados da Semana 4

Sábado (11/02)

RED Canids Kalunga 1 x 0 Liberty

Fluxo 1 x 0 Vivo Keyd Stars

paiN Gaming 1 x 0 FURIA

Los Grandes 1 x 0 KaBuM! Esports

LOUD 1 x 0 INTZ

Domingo (12/02)

Vivo Keyd Stars 0 x 1 KaBuM! Esports

Los Grandes 1 x 0 LOUD

FURIA 1 x 0 RED Canids Kalunga

Fluxo 1 x 0 INTZ

Liberty 1 x 0 paiN Gaming

CBLOL 2023 (1° Split) – Tabela de Classificação Colocação Equipe Vitórias-Derrotas 1° Los Grandes 7–1 2° RED Canids Kalunga 6–2 3° KaBuM! Esports 5–3 4° LOUD 4–4 5° Fluxo 4–4 6° Liberty 4–4 7° INTZ 3–5 8° paiN Gaming 3–5 9° FURIA 3–5 10° Vivo Keyd Stars 1–7

Próximos jogos (Semana 5)

Sábado (18/02)

FURIA x Los Grandes (13h)

RED Canids Kalunga x Fluxo (14h)

KaBuM! Esports x paiN Gaming (15h)

INTZ x Vivo Keyd Stars (16h)

Liberty x LOUD (17h)

Domingo (19/02)

INTZ x RED Canids Kalunga (13h)

Fluxo x Los Grandes (14h)

FURIA x Vivo Keyd Stars (15h)

paiN Gaming x LOUD (16h)

KaBuM! Esports x Liberty (17h)

