CBLOL 2023: VKS surpreende a Los Grandes; Fluxo se aproxima da liderança

A Semana 6 do CBLOL 2023 (1° Split) foi concluída com mais uma confirmação de que esta é uma das edições mais disputadas da história da competição nacional de League of Legends . Em confronto de líder contra lanterna, a Vivo Keyd Stars honrou o apelido de "Guerreiro", se impôs para cima da melhor equipe do momento, a Los Grandes, e conquistou uma vitória espetacular para seguir sonhando com a classificação para a fase eliminatória. Por sinal, pouco antes da derrubada do nexus adversário, o meio Daniel "Grevthar" Xavier coroou a vitória de sua equipe com um belo Pentakill com o campeão Yone.

Quem mais agradeceu à VKS pelo resultado foi a equipe do Fluxo. O esquadrão do veterano Rodrigo "Tay" Panisa vem de uma sequência de sete vitórias após um começo preocupante na competição e está a apenas uma vitória de alcançar a Los Grandes na tabela. Os destaques e a classificação atualizada após a Semana 6 você confere a seguir. Lembrando que você pode assistir aos jogos nos canais oficiais do CBLOL na Twitch e no YouTube.

1 de 4 Vivo Keyd Stars derrotou o líder Los Grandes e deixou em aberto a disputa pela liderança — Foto: Divulgação/Bruno Alvares/CBLOL Vivo Keyd Stars derrotou o líder Los Grandes e deixou em aberto a disputa pela liderança — Foto: Divulgação/Bruno Alvares/CBLOL

Sete vitórias seguidas

Chegamos ao ponto em que é desnecessário lembrar do começo irregular do Fluxo e comparar com o que se tornou sua campanha. As más atuações ficaram no passado, e o presente mostra que o Fluxo é o time a ser batido nesta primeira etapa do CBLOL 2023. Diferentemente da Semana 5, a equipe não entregou atuações de total domínio contra suas adversárias. No entanto, seu early game continua muito sólido e sendo a arma que leva toda a tranquilidade para sua torcida. Ao final da Semana 6, o Fluxo chegou à sétima vitória em sequência e continua focado em roubar a liderança da Los Grandes.

Seus últimos confrontos foram contra a Liberty, no sábado (25), e contra sua rival LOUD, neste domingo (26). A Liberty encarou bem o early game adversário e até obteve vantagem em abates, mas o Fluxo manteve o ouro muito semelhante, soube controlar melhor os dragões e lidou com autoridade contra um Barão realizado pelos oponentes, o que resultou em sua vitória. Já contra a LOUD, um duelo mais tranquilo para o Fluxo, que ditou o ritmo da partida desde os primeiros minutos, como manda seu estilo de jogo, e não teve pressa para confirmar a oitava vitória nesta etapa e a sétima em sequência.

2 de 4 Fluxo Brance CBLOL 2023 (1° Split) — Foto: Divulgação/Bruno Alvares/CBLOL Fluxo Brance CBLOL 2023 (1° Split) — Foto: Divulgação/Bruno Alvares/CBLOL

De olho no retrovisor

A Los Grandes foi outro time que alcançou a marca de sete vitórias seguidas, o que lhe rendeu a liderança desta primeira fase. No entanto, após semanas de domínio, o time está sofrendo com a irregularidade e, mesmo na vitória, não consegue repetir as atuações convincentes que fez no primeiro turno da competição. No sábado (26), por exemplo, a Los Grandes venceu a RED Canids Kalunga, mas a matilha vinha de uma reformulação em sua lineup e ainda tentava se livrar da má fase para garantir seu espaço na zona de classificação.

Neste domingo (26), um jogo que, no papel, deveria ser fácil para a Los Grandes. No duelo de líder contra lanterna, geralmente, é esperado um passeio da melhor equipe do torneio. Porém, a apresentação da Los Grandes não foi nada que sua torcida esperava. Muitos erros individuais, mortes em duelos 1v1 e decisões duvidosas levaram a líder para a derrota e a colocaram em uma situação onde sua liderança está ameaçada pelo Fluxo, que está separado da Los por apenas uma vitória.

3 de 4 Los Grandes caiu de produção no segundo turno e pode ver a liderança escapar das suas mãos na próxima semana — Foto: Divulgação/Cesar Galeão e Bruno Alvares/CBLOL Los Grandes caiu de produção no segundo turno e pode ver a liderança escapar das suas mãos na próxima semana — Foto: Divulgação/Cesar Galeão e Bruno Alvares/CBLOL

Time de guerreiros

Neste domingo (26), a Vivo Keyd Stars estava a uma derrota de praticamente decretar sua eliminação da primeira etapa do CBLOL 2023. Os guerreiros chegaram nessa situação após derrota no clássico contra a paiN Gaming no sábado (25). Apesar da visível evolução que a equipe sofreu graças às mudanças, em especial a chegada do mexicano Jesús "Grell" Loya, a VKS não conseguiu se impor contra os tradicionais e encerrou o dia com duas vitórias e nove derrotas na tabela de classificação. Para piorar, o duelo neste domingo (26) era contra a líder Los Grandes.

Em circunstâncias onde muitas equipes cederiam ao desânimo devido à campanha ruim, a VKS seguiu acreditando no impossível. Para começar, Guilherme "Guigo" Ruiz (Jax) dominou de ponta a ponta seu duelo pessoal contra Shin "HiRit" Tae-min (Jayce). Isso abriu o espaço para Grell (Amumu) trabalhar no restante do mapa e criar a vantagem que sua equipe precisava para controlar a partida. Foi um confronto muito seguro para os guerreiros, que derrubaram o nexus aos 30 minutos com um épico Pentakill de Daniel "Grevthar" Xavier (Yone) e uma emocionante comemoração na arena CBLOL.

4 de 4 Mexicano Grell mudou a postura da VKS e é a esperança do time para buscar uma histórica classificação para a próxima fase — Foto: Divulgação/Bruno Alvares/CBLOL Mexicano Grell mudou a postura da VKS e é a esperança do time para buscar uma histórica classificação para a próxima fase — Foto: Divulgação/Bruno Alvares/CBLOL

Resultados (Semana 6)

Sábado (25/02)

Vivo Keyd Stars 0 x 1 paiN Gaming

LOUD 1 x 0 KaBuM Esports

RED Canids Kalunga 0 x 1 Los Grandes

Liberty 0 x 1 Fluxo

INTZ 0 x 1 FURIA

Domingo (26/02)

Fluxo 1 x 0 LOUD

Liberty 0 x 1 FURIA

RED Canids Kalunga 1 x 0 paiN Gaming

Los Grandes 0 x 1 Vivo Keyd Stars

KaBuM! Esports 0 x 1 INTZ

CBLOL 2023 (1° Split) – Tabela de Classificação Colocação Equipe Vitórias–Derrotas 1° Los Grandes 9–3 2° Fluxo 8–4 3° RED Canids Kalunga 7–5 4° FURIA 6–6 5° paiN Gaming 6–6 6° LOUD 6–6 7° Liberty 5–7 8° INTZ 5–7 9° KaBuM! Esports 5–7 10° Vivo Keyd Stars 3–9

Próximos jogos (Semana 7)

Sábado (04/03)

INTZ x Liberty (13h)

Vivo Keyd Stars x RED Canids Kalunga (14h)

FURIA x LOUD (15h)

KaBuM! Esports x Fluxo (16h)

paiN Gaming x Los Grandes (17h)

Domingo (05/03)

FURIA x KaBuM! Esports (13h)

LOUD x RED Canids Kalunga (14h)

Los Grandes x INTZ (15h)

Liberty x Vivo Keyd Stars (16h)

Fluxo x paiN Gaming (17h)