Celular da Coca-Cola é revelado pela Realme; veja detalhes

A Realme anunciou, nesta quinta-feira (2), o lançamento do novo celular Realme 10 Pro 5G 'Coca-Cola Edition', confirmando o rumor publicado no final de janeiro. Assim como no modelo original, lançado em novembro de 2022, a nova versão traz uma tela de 6,72 polegadas, até 12 GB de memória RAM e sistema operacional baseado no Android 13. O modelo, cujo preço não foi divulgado, será lançado somente nas Filipinas, Índia, Indonésia, Malásia e Tailândia em 10 de fevereiro e não tem previsão de chegar ao resto do mundo.