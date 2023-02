Celulares poderão criar imagens por inteligência artificial em segundos

Os celulares Android devem, muito em breve, contar com a funcionalidade de gerar imagens por inteligência artificial (IA) a partir de simples comandos de texto. A informação surgiu porque a Qualcomm , principal fabricante de chips de telefones celulares, criou uma imagem na resolução de 512 x 512 pixels de um "gato guerreiro" a partir de um smartphone equipado com o sistema operacional do Google . A foto foi gerada a partir do Stable Diffusion, popular modelo de aprendizado de máquina profundo que converte sentenças de texto em imagens detalhadas.

Todo o processo de criação da imagem demorou 15 segundos, tempo considerado baixo para o hardware de um dispositivo móvel — mesmo que a imagem gerada tenha menor resolução. De acordo com a Qualcomm, o celular que criou a foto do gato guerreiro é equipado com o processador Snapdragon 8 Gen 2, o mesmo presente em topos de linha como o Galaxy S23 (Samsung). O chip conta com núcleos dedicados a atividades de inteligência artificial.

Para criar a imagem acima, o celular recebeu o seguinte comando de texto: "gato guerreiro super fofo e peludo de armadura, foto realista, 4K, ultra detalhado, renderização de raios, motor irreal". De acordo com a Qualcomm, a versão do Stable Diffusion utilizada no telefone foi otimizada para funcionar de forma estável no processador da companhia e não foi disponibilizada de forma pública.

Apesar de existirem aplicativos e sites capazes de gerar imagens com comandos de texto, a diferença é que a novidade demonstrada pela Qualcomm realizou todas as operações necessárias para a criação do arquivo a partir do smartphone — sem conexão com a internet. A fabricante não especificou qual modelo foi utilizado para executar a versão 1.5 do Stable Diffusion.

Criação de imagem usando celular não é inédita

Não é a primeira vez que um smartphone é usado para uma operação do tipo. O desenvolvedor Ivon Huang publicou, neste mês, como usou o Stable Diffusion para criar uma imagem a partir de um telefone equipado com o Snapdragon 865, da Qualcomm. No entanto, o modelo generativo precisou de uma hora para criar uma imagem de 512 x 512 pixels — contra os 15 segundos alcançados no teste da fabricante.