Chat Money é confiável? Golpe promete dinheiro fácil ao usar ChatGPT

Criminosos estão aproveitando a popularidade do ChatGPT para roubar dinheiro de vítimas desatentas. No golpe conhecido como "Chat Money", eles prometem ganhos diários de R$ 150 a 250 para quem adquirir, por R$ 147, um sistema que supostamente usa o chatbot da OpenAI para realizar tarefas. Com bastante lábia, os golpistas convencem os usuários a investir no software "milagroso" usando um discurso apelativo e repleto de gatilhos de escassez. Até mesmo a imagem do bilionário Elon Musk é usada indevidamente, em uma tentativa de dar credibilidade à fraude. Quando adquire o programa e percebe que ele não funciona, a vítima tenta reaver o dinheiro, mas sem sucesso.

Dados do Google Trends, plataforma que monitora pesquisas no Google, mostram que as pesquisas sobre o termo "Chat Money" registraram aumento repentino na última semana. Ao buscar pelo tema aparecem, nas primeiras posições, links patrocinados que redirecionam o usuário para o golpe, que também é disseminado em anúncios do YouTube. O endereço "chatmoney.site", um dos sites principais, saiu do ar durante a apuração desta reportagem, muito provavelmente em decorrência de denúncias. Os criminosos, porém, estão sempre criando novas páginas para manter o golpe online.

1 de 5 Golpe usa o nome do ChatGPT para roubar dinheiro das vítimas; entenda como funciona a fraude do Chat Money — Foto: Getty Images Golpe usa o nome do ChatGPT para roubar dinheiro das vítimas; entenda como funciona a fraude do Chat Money — Foto: Getty Images

Nas linhas a seguir, o TechTudo explica em detalhes tudo que você precisa saber sobre o Chat Money. Entenda como o golpe funciona, o que fazer se você caiu na armadilha dos criminosos e como se proteger de fraudes do tipo.

Como funciona o golpe do Chat Money?

O Chat Money funciona de forma semelhante a golpes como Sistema Netflix e Robô do Pix. Os criminosos investem pesado em anúncios no Google e YouTube para atrair as vítimas ao site da fraude, onde há um vídeo que explica o funcionamento do programa "milagroso". Ao dar play no conteúdo, um homem que se identifica como André Alves diz que criou um sistema que paga de R$ 150 a R$ 250 por dia pelo uso do ChatGPT. Segundo o homem, os ganhos podem chegar a R$ 7.500 mensais.

Nos minutos seguintes, o vídeo segue o roteiro comum a esse tipo de fraude: tira trechos de reportagens jornalísticas de contexto para dar credibilidade ao golpe e mostra depoimentos de pessoas que supostamente aderiram ao sistema e estão lucrando muito com ele. Apesar disso, o apresentador do vídeo insiste em dizer que o esquema é diferente. "O Chat Money não tem nada a ver com esses aplicativos falsos para ganhar dinheiro assistindo Netflix, curtindo fotos, ou com esses robôs falsos. Esses golpistas só querem tirar o seu dinheiro", afirma.

2 de 5 Página principal do site Chat Money usa logotipo da OpenAI indevidamente e traz chamada falsa para atrair vítimas — Foto: Reprodução/Ana Letícia Loubak Página principal do site Chat Money usa logotipo da OpenAI indevidamente e traz chamada falsa para atrair vítimas — Foto: Reprodução/Ana Letícia Loubak

Para tentar convencer as vítimas, André mostra o rosto – algo que não é tão comum nesses vídeos. "Mesmo sendo um cara tímido, resolvi dar as caras aqui para você ter a certeza de que não sou mais um desses golpistas de Internet", afirma. Ele segue apresentando seu histórico profissional: diz já ter trabalhado como desenvolvedor em grandes empresas como TikTok, Microsoft e na própria OpenAI, onde teria atuado na equipe de criação do ChatGPT. Segundo o homem, ele percebeu o potencial da ferramenta e pediu demissão para ajudar outras pessoas a ganhar dinheiro usando o ChatGPT "como um escravo".

Para isso, tudo que a vítima precisa fazer é adquirir o Chat Money por R$ 147. O valor dá acesso ao software "milagroso" e a um treinamento com videoaulas sobre como usá-lo, além de suporte 24 horas por dia no WhatsApp. Após configurar o Chat Money, bastaria deixá-lo rodando por pelo menos 30 minutos diários para que o ChatGPT realize tarefas em série, remunerando o usuário por elas.

3 de 5 Página de pagamento do Chat Money — Foto: Reprodução/Ana Letícia Loubak Página de pagamento do Chat Money — Foto: Reprodução/Ana Letícia Loubak

A explicação sobre o funcionamento do sistema milagroso é vaga e cheia de lacunas, mas o golpe usa diversos gatilhos psicológicos para convencer as vítimas. André diz, por exemplo, que o sistema tem vaga apenas para 34 acessos. Enquanto isso, um contador falso abaixo do vídeo informa a quantidade de pessoas que estão assistindo ao conteúdo no momento. O objetivo é provocar senso de urgência e induzir a pessoa a agir sem pensar para aproveitar a oferta.

Para os que estão em dúvida, André afirma que o Chat Money oferece garantia de sete dias. Segundo o site, se em uma semana o usuário não estiver ganhando pelo menos 30 dólares diários, a equipe do sistema se compromete a reembolsar 100% do valor. A promessa, entretanto, é falsa.

Caí no golpe do Chat Money. Posso recuperar o dinheiro?

No Reclame Aqui, plataforma para reclamações sobre produtos e serviços prestados por empresas, já é possível encontrar relatos de vítimas do Chat Money. Em uma das publicações, a pessoa diz que comprou o sistema, mas só recebeu 50% do conteúdo, e não consegue entrar em contato com o suporte pelo WhatsApp. "Leva até 15 dias pras plataformas liberarem seu cadastro (sic), pra começar a trabalhar. Ou seja, promete que começa a lucrar no mesmo dia, mas só libera pequena parte do curso. Promete 100 reais de retorno na hora, mas nada", diz a vítima.

Em outro relato, um usuário afirma que o sistema não funciona de maneira geral. "Adquiri esse produto Chat Money e não consegui fazer nada e muito menos faz o que promete. Pedi o reembolso no segundo dia após ter comprado, e nada até hoje, não tive suporte nenhum, fica enrolando pra passar os sete dias, quero meu reembolso (sic)", reclama mais uma vítima dos criminosos.

As pessoas atingidas pelo golpe efetuam a reclamação na página da Perfect Pay, empresa legítima que foi usada pelos criminosos para o processamento do pagamento. Em um dos casos, a plataforma respondeu a queixa comprometendo-se a efetuar o reembolso e ressaltando que "a Perfect Pay é apenas um gateway de pagamento (máquina de cartão virtual e gerador de boletos) para empresas que precisam desses recursos para vender".

4 de 5 Reclamação sobre o Chat Money no Reclame Aqui — Foto: Reprodução/Ana Letícia Loubak Reclamação sobre o Chat Money no Reclame Aqui — Foto: Reprodução/Ana Letícia Loubak

Segundo o diretor da Equipe Global de Pesquisa e Análise da Kaspersky para a América Latina, Fabio Assolini, é possível recuperar o dinheiro perdido se você pagou pelo Chat Money com cartão de crédito ou Pix. "Quem caiu no golpe e pagou com cartão de crédito consegue contestar a compra junto à operadora. Já com o Pix existe um sistema especial de devolução que o usuário pode acionar contatando seu banco", explica.

O especialista salienta ainda que os golpistas não têm acesso aos dados dos cartões das vítimas, já que costumam usar uma empresa idônea para viabilizar o pagamento, mas podem interceptar dados pessoais informados na hora da compra. É o caso de e-mail, celular e CPF, por exemplo. "Além da perda de dinheiro com a mentira, é possível que os cibercriminosos utilizem esses dados para futuros golpes", comenta.

Como se proteger do golpe do Chat Money?

Para se proteger de golpes do tipo, é preciso saber identificá-los. Comece duvidando de toda proposta de dinheiro fácil. Se ainda assim a oferta parecer possível, analise a interface do site. O design parece profissional? Há erros ortográficos nos textos? Se a resposta a essas perguntas for sim, redobre a atenção. No site do Chat Money, o botão para compra do software traz o texto "Sim, quero acesso o Chat Money" em vez de "Sim, quero acesso ao Chat Money".

Também é importante atentar para o domínio do site. Segundo Assolini, os criminosos podem fazer pequenas alterações no endereço para que ele se assemelhe ao de sites confiáveis. "Muitas vezes, os sites criados para se passar por outros sites usam nomes de domínio que se parecem com endereços de sites legítimos. Por exemplo, em vez de FBI.gov, um site falso pode usar FBI.com ou FBI.org", explica.

O especialista ainda chama a atenção para o fato de que páginas usadas para aplicar golpes costumam ter terminações pouco usuais. "Preste atenção especial aos endereços que terminam em .net ou .org, pois esses tipos de nomes de domínio são bem menos comuns para sites de compras online", reforça o pesquisador. Não por acaso o domínio do Chat Money termina em ".site".

5 de 5 Análise do Chat Money pela plataforma Site Confiável — Foto: Reprodução/Ana Letícia Loubak Análise do Chat Money pela plataforma Site Confiável — Foto: Reprodução/Ana Letícia Loubak

Cabe ainda usar plataformas como o Site Confiável (siteconfiavel.com.br), que faz uma varredura digital nas informações do endereço para informar se você está diante de uma página verdadeira ou falsa. Ao analisar o endereço "chatmoney.site", a plataforma constatou que a página é suspeita e foi registrada dia 8 de fevereiro.

Aliás, sites criados recentemente são outro sinal de alerta. Isso porque, como as vítimas denunciam a página fraudulenta, ela sai do ar, e os criminosos logo se apressam para substitui-la. Vale ressaltar, inclusive, que o endereço "chatmoney.site" saiu do ar em 17 de fevereiro, durante a apuração da reportagem, mas o golpe permanece online nos domínios "segredomusk.site", "alves-andre.site" e "rendadigiital.site/chatmoney".