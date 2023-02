Cidade Invisível ganha data de estreia da 2ª temporada; o que esperar

A série brasileira Cidade Invisível teve data de lançamento confirmada para o dia 22 de março pela Netflix nesta quarta-feira (22). No teaser divulgado no YouTube , os novos episódios mostram os protagonistas Eric (Marco Pigossi) e Cuca (Alessandra Negrini) ao lado de novos personagens, como a Pajé Jaciara (Ermelinda Yepario). De acordo com o criador e produtor executivo da série, Carlos Saldanha (franquia Rio), os novos episódios terão como locação a cidade de Belém (PA).

O show é conhecido por unir suspense com elementos folclóricos da cultura brasileira. A primeira temporada da série obteve sucesso nacional e internacional, estando no Top 10 de séries em países como França, Portugal, Estados Unidos, Nova Zelândia e México. Enquanto os novos episódios não chega ao catálogo da Netflix, veja mais informações sobre Cidade Invisível e o que esperar da segunda temporada.

2 de 4 Alessandra Negrini interpreta Cuca, personagem do folclore brasileiro — Foto: Divulgação/Netflix Alessandra Negrini interpreta Cuca, personagem do folclore brasileiro — Foto: Divulgação/Netflix

Enredo e expectativas da segunda temporada

Eric (Marco Pigosi) é um detetive especializado em meio ambiente que perdeu a esposa, Gabriela (Julia Konrad), em um incêndio criminoso. Enquanto não descobre respostas sobre a morte, ele investiga o aparecimento de um boto cor de rosa morto em uma praia do Rio de Janeiro. O caso leva Eric a uma outra realidade, habitada por seres folclóricos da cultura brasileira, como a Cuca (Alessandra Negrini), Curupira (Fábio Lago), Tutu Marambá (Jimmy London), Iara (Jessica Córes) e Saci (Wesley Guimarães).

No teaser da segunda temporada, é mostrado que Eric está em um santuário natural protegido por indígenas, em Belém (PA). Este mesmo local é alvo de garimpeiros que atuam na região e são os antagonistas da série. Luna (Manu Dieguez), filha de Eric e Gabriela, também está na região ao lado da Cuca. A jovem terá uma participação maior no equilíbrio ambiental que Cuca e os demais protetores da floresta querem desenvolver no santuário. Outras lendas brasileiras, como a Mula Sem Cabeça, também estão no teaser.

3 de 4 Luna, filha de Eric e Gabriela, terá maior destaque na nova fase do seriado — Foto: Divulgação/Netflix Brasil Luna, filha de Eric e Gabriela, terá maior destaque na nova fase do seriado — Foto: Divulgação/Netflix Brasil

Elenco e equipe técnica

Além dos nomes já citados, confirmam presença na segunda temporada Letícia Spiller (I Love Paraisópolis), Simone Spoladore (Magnífica 70), Zahy Guajajara (Não Devore Meu Coração), Kay Sara (Aruanas), Rodrigo dos Santos (Cidade dos Homens), Tatsu Carvalho (As Seguidoras), Marcos de Andrade (Vale dos Esquecidos), Mestre Sebá, Ermelinda Yepario (Kawa) e Tomás de França.

Este é a primeira série live-action criada por Carlos Saldanha, animador carioca conhecido mundialmente pelos trabalhos de animação em 3D para o estúdio Blue Sky Studios, como as franquias Era do Gelo e Rio. Na direção estão presentes Luis Carone (Meteoros), Cassiano Prado, Graciela Guarani (meu Sangue é Vermelho) e Luciana Baptista (Turma da Mônica: A Série). Mirna Nogueira (Irmandade) é a roteirista chefe da série. Cidade Invisível é uma produção da Pródigo Filmes, responsável por Coisa Mais Linda (Netflix) e FDP (HBO Max), em parceria com a Netflix.

Repercussão entre público e crítica

Em votação de seis mil usuários no IMDb, Cidade Invisível obteve nota 7,2. O público também deu aprovação de 94% no agregador Rotten Tomatoes. Em portais gringos, a série foi chamada de "resposta brasileira ao Supernatural" no site americano Inverse. A agência alemã Deutsche Welle destacou que Cidade Invisível "mostra lendas conhecidas do Brasil para o resto do mundo". O portal americano de filmes de terror Heaven on Horror deu 4 de 5 estrelas à primeira temporada, parabenizando o trabalho de Saldanha no desenvolvimento da série.

Já na resenha do site americano Decider, especializado em séries de TV de todo o mundo, o consenso é que Cidade Invisível é "streamável", pois o show é "visualmente bonito e bem atuado, algo bem maratonável, mas não pelos motivos bons. Os episódios relativamente curtos nos oferecem tão pouca informação que você precisa assistir tudo de uma vez para preencher os espaços em branco."

4 de 4 Garimpeiros estarão em destaque na trama da segunda temporada de Cidade Invisível — Foto: Divulgação/Netflix Brasil Garimpeiros estarão em destaque na trama da segunda temporada de Cidade Invisível — Foto: Divulgação/Netflix Brasil