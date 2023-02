Claro lança plano pré-pago em parceria com o Free Fire; conheça

A Claro anunciou, nesta sexta-feira (3), o “Prezão Free Fire” — um plano pré-pago com internet dedicada para os jogadores do game mobile mais popular do Brasil. A iniciativa é uma parceria da operadora com a Garena, desenvolvedora do jogo e já está disponível pelo custo salgado de R$ 34,99. O pacote ainda oferece bônus de internet de 2 GB para TikTok, WhatsApp ilimitado (com chamadas de voz e vídeo sem descontar da internet), além de ligações ilimitadas para todo o Brasil.