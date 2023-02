Classes: conheça série e elenco do remake indiano de Elite na Netflix

Classes, nova série da Netflix , foi lançada na última sexta-feira (3) com foco no público fã de drama jovem. A produção é um remake de origem indiana da série espanhola Elite, obra do mesmo serviço de streaming que ficou popular por apresentar o drama social de alunos bolsistas em uma escola de alto nível junto com o mistério do assassinato de uma jovem. A nova versão da história tem oito episódios e atuam como alunos do colégio nomes como Gurfateh Pirzada (De Quem é a Culpa?) e Anjali Sivaraman (Azul Cobalto). Conheça, a seguir, sinopse, elenco e repercussão entre público e crítica.

Sinopse

Assim como na história original de Elite, a série narra o momento em que Dheeraj, Saba e Balli, três jovens de origem pobre, entram como bolsistas no Hampton International, o colégio mais caro e de mais alta qualidade de Nova Delhi. Eles precisam lidar com os estudos ao mesmo tempo que são zombados pelos colegas ricos de famílias da alta sociedade. Em meio ao ano letivo, um mistério domina os acontecimentos: os adolescentes participam como suspeitos e testemunhas de uma investigação da polícia para descobrir a estranha morte de uma aluna da escola.

O diretor Ashim Ahluwalia em entrevista para a Netflix comentou sobre a dificuldade de reproduzir uma série de sucesso global, mas que não deixou de dar um novo olhar para a história: “Eu estava ansioso para fazer algo real e intenso, algo que mapeasse as emoções intensas da vida adolescente. Eu também queria explorar a aula, algo com o qual nos envolvemos diariamente, mas raramente vemos retratado de forma autêntica na tela”, comentou.

Elenco

O elenco é composto por jovens com pouco currículo em obras conhecidas do ramo do cinema, mas que tendem a se destacar no mundo das séries com a nova produção, como Gurfateh Pirzada e Chayan Chopra, que atuaram em De Quem é a Culpa?, filme de investigação da Netflix.

Outros veteranos no streaming são Anjali Sivaraman, atriz do romance Azul Cobalto, e Piyush Khati, do filme de ação O Resgate (estrelado por Chris Hemsworth). No grupo também estão Ayesha Kanga, Chintan Rachchh, Cwaayal Singh, Madhyama Segal, Moses Koul, Naina Bhan e Zeyn Shaw, pela primeira vez em uma grande produção mundial.

Repercussão

Há alguns dias após seu lançamento, a obra pontua 6,1 de 10, com mil avaliações no site IMDb. Sua popularidade está ranqueada em 453, tendo subido mais de duas mil posições desde sua estreia. No Rotten Tomatoes, o show já atinge aprovação de 78% por parte do público (pessoas que avaliaram a série com 3,5 estrelas ou mais) e ainda não há níveis quanto ao tomatômetro da crítica. Por enquanto, Class ainda não está cadastrada no Metacritic.

