Como assistir a Onde Está Meu Coração? Veja história e elenco da série

Onde Está Meu Coração é uma série de drama original do Globoplay, produzida pelos Estúdios Globo e lançada em maio de 2021. Segundo o portal G1, a produção foi indicada ao Emmy Internacional 2022 na categoria Melhor Atriz com Letícia Colin (Todas as Flores), que deu vida à protagonista Amanda. Na trama, para aliviar a pressão que sente trabalhando em um hospital público e lidando com as expectativas da família, a médica se torna usuária de drogas. Além do streaming, é possível assistir Onde Está Meu Coração na TV Globo, toda terça-feira, às 23h50, logo após o Big Brother Brasil 2023.