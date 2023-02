Company of Heroes 3: veja gameplay, história e requisitos mínimos do jogo

Company of Heroes 3 é um jogo de guerra e estratégia em tempo real que oferece uma experiência envolvente e realista em combates no Mediterrâneo. Nele, os jogadores são transportados à Segunda Guerra Mundial e encontram novos cenários e mecânicas, gráficos melhorados e a possibilidade de jogar em grupo. Lançado nesta quinta-feira (23) para PC, o título está disponível no Steam por R$ 299,99 na versão base, enquanto usuários de consoles PlayStation 5 ( PS5 ) e Xbox Series X / S vão ter acesso ao game em 2023, mas sem data definida. A seguir, confira mais detalhes sobre a história, gameplay e requisitos.

1 de 3 Company of Heroes 3 é um estratégia em tempo real ambientado no Mediterrâneo, durante a Segunda Guerra Mundial — Foto: Reprodução/Steam Company of Heroes 3 é um estratégia em tempo real ambientado no Mediterrâneo, durante a Segunda Guerra Mundial — Foto: Reprodução/Steam

História

Desenvolvido pela Relic Entertainment e distribuído pela SEGA, Company of Heroes 3 é um RTS ambientado no Mediterrâneo durante a Segunda Guerra Mundial. Os players têm a chance de comandar forças terrestres, aéreas e navais, estabelecer rotas de abastecimento e descobrir histórias nunca antes contadas em campos de batalha na Itália e no Norte da África.

2 de 3 Em Company of Heroes 3, é possível comandar forças terrestres, aéreas e navais — Foto: Reprodução/Steam Em Company of Heroes 3, é possível comandar forças terrestres, aéreas e navais — Foto: Reprodução/Steam

Com a maior campanha single-player da história da franquia e um novo mapa sandbox, os jogadores têm a oportunidade de liderar o esforço geral de guerra e experimentar um nível sem precedentes de opções estratégicas. A jogabilidade é desafiadora e apresenta gráficos incríveis, além de novas dinâmicas de gameplay a serem exploradas.

Gameplay

Company of Heroes 3 mantém as principais característica com que fãs da série estão familiarizados, como unidades controláveis e atualizáveis, ambientes destrutíveis e pontos de captura que fornecem recursos valiosos. Isso porque combustível, munição e mão de obra são cruciais para determinar o número e o tipo de unidades que podem ser construídas.

3 de 3 O recurso Pausa Tática permite que os jogadores de Company of Heroes 3 pausem a ação para pensar na melhor estratégia — Foto: Reprodução/Company of Heroes O recurso Pausa Tática permite que os jogadores de Company of Heroes 3 pausem a ação para pensar na melhor estratégia — Foto: Reprodução/Company of Heroes

Além da campanha single player tradicional, que se passa no norte da África e apresenta a jogabilidade em tempo real característica da série, o título conta também com uma campanha dinâmica italiana. Nela, os usuários têm a liberdade de definir seu próprio curso para conquistar territórios em um mapa estratégico ampliado, embora estejam presos a uma pequena unidade de efetivo.

Uma grande novidade em Company of Heroes 3 é o recurso Pausa Tática (Full Tactical Pause), que oferece controle completo sobre o andamento da ação em modos para um jogador. Isso permite que ele pare o jogo, analisem a situação e planejem seus próximos passos com calma. Além disso, há novas mecânicas de personalização de tropas que permitem solicitar a ajuda de uma seleção variada de esquadrões de elite, como as Forças Especiais dos EUA e do Canadá, para liderar a luta.

Requisitos mínimos