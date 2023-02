Comunidades do WhatsApp x Canais no Telegram: qual é o melhor? Compare

O recurso de Comunidades do WhatsApp foi lançado recentemente no Brasil após adiamento no ano passado , e já pode ser usado em celulares Android e iPhone ( iOS ). A ferramenta tem como propósito agregar em um só espaço múltiplos grupos diferentes, mas que compartilham uma mesma temática. Nesse sentido, a função pode se assemelhar ao recurso de Canais do Telegram , app também disponível para Android e iPhone (iOS), que apresenta chats públicos ou privados cujo objetivo é reunir um grande número de pessoas com um interesse em comum.

Embora canais e comunidades tenham similaridades, os recursos têm algumas diferenças importantes, como o número máximo de participantes, os "poderes" dos administradores nos bate-papos e o sistema de entrada e participação nos chats. Na lista a seguir, confira as principais diferenças entre canais (Telegram) e comunidades (WhatsApp) e saiba qual modelo funciona melhor para você.

Limite de participantes

O limite de participantes das Comunidades do WhatsApp e dos Canais do Telegram é um dos principais pontos de diferença entre os recursos. Isso porque, com as Comunidades, a ideia é de que elas sejam voltadas a pessoas próximas ou conhecidas que compartilhem um tema em comum - como condomínio ou escola, por exemplo. Já os Canais no Telegram são voltados para pessoas que podem não se conhecer, mas têm interesse por um mesmo assunto. Por essa razão, as Comunidades no WhatsApp apresentam um limite de membros, enquanto os Canais não. É válido frisar aqui que os grupos do Telegram têm limite de até 200 mil membros.

Cada Comunidade no WhatsApp pode ter até 50 grupos, com o limite máximo de 1.024 participantes cada. A exceção é o grupo de avisos, um chat coletivo em que só administradores podem enviar mensagens, e que é gerado automaticamente sempre que uma comunidade é criada. Esse espaço para informações pode agregar até 5 mil membros da comunidade.

Enquanto isso, os Canais no Telegram não apresentam um número máximo de participantes, sendo, portanto, ilimitados. O limite aqui se restringe apenas ao criador do grupo, que pode adicionar ou convidar no máximo 200 pessoas para participar do canal. De todo modo, caso o canal seja aberto, as pessoas poderão continuar entrando via pesquisa ou links no canal.

Objetivos de cada recurso

Os Canais no Telegram são chats direcionados para temas públicos e de interesse geral, enquanto as Comunidades no WhatsApp pretendem reunir grupos de pessoas conhecidas ou próximas, que se conectam por um assunto em comum. O sistema do Telegram também é muito usado comercialmente por marcas e influenciadores - que podem, por exemplo, divulgar um curso à venda ou reunir um número grande de clientes no mesmo espaço. Um outro exemplo são os canais sobre BBB 23. Nesse sentido, um Canal no Telegram se assemelha mais aos grupos do Facebook.

Já uma forma de demonstrar o objetivo da Comunidade no WhatsApp seria, por exemplo, reunir uma escola com diversas classes de alunos. Seguindo o propósito, cada classe teria um grupo na Comunidade, e o grupo de avisos reuniria todas as classes e participantes. Da mesma maneira, uma Comunidade poderia reunir diversos setores de uma empresa que possuem grupos separados, como Recursos Humanos, Finanças, Marketing etc.

Forma de entrada no canal ou comunidade

No WhatsApp, para entrar em uma Comunidade, é necessário ser adicionado por um administrador ou receber um link para entrada. Assim, não é possível pesquisar por uma Comunidade para participar. Já no Telegram, no caso dos Canais públicos, qualquer usuário pode abrir o aplicativo, pesquisar por um Canal de interesse e começar a participar.

Mas é válido lembrar que o Telegram também conta com os Canais fechados. Nesse caso, para entrar em um Canal fechado, é preciso ser adicionado por um administrador ou receber um link de entrada, pois o grupo não pode ser encontrado na área de pesquisas.

Comandos do administrador

No WhatsApp, os administradores de uma Comunidade podem adicionar novas pessoas, inserir e excluir grupos, promover e remover administradores, gerenciar dados da Comunidade como nome, imagem e descrição e denunciar e remover membros. Também é uma possibilidade apagar conversas de outros participantes, adicionar o recurso de mensagens temporárias, além de fechar os grupos para que apenas outros administradores enviem mensagens.

Já no Telegram, os administradores podem fazer as mesmas coisas possíveis no WhatsApp, com a diferença de que também podem apagar mensagens de outros contatos. Eles também só podem adicionar até 200 participantes ao Canal. Por isso, os demais participantes deverão ter um link de entrada, caso seja fechado, ou pesquisar pelo grupo, caso seja público.

