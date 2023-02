Confira as primeiras fotos do Galaxy S23

A Samsung anunciou nesta quarta-feira (1º) a nova leva de celulares Galaxy S23. Os aparelhos têm preço sugerido entre R$ 5.999 e R$ 9.499, a depender do modelo escolhido. Os fãs da marca vão notar que tanto a versão tradicional quanto o Galaxy S23 Plus têm design muito parecido com a linha Galaxy S22, de 2022. A diferença fica por conta do módulo de câmera: agora as lentes parecem “flutuar” nas costas do aparelho, ao contrário do visto no ano passado, em que elas ficavam numa protuberância.