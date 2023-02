Conheça Bágdex, o jogo 'estilo' Pokémon com monstrinhos brasileiros

Bágdex, RPG para PC inspirado em Pokémon, foi desenvolvido pelo estúdio brasileiro Caramelo Games, em parceria com a Dumativa e os Castro Brothers. A trama do título é estrelada pelos monstrinhos "Bágmon", criados pelo streamer Wagner "Bág" Janelli com base na fauna e folclore do Brasil. Atualmente, o game está em financiamento coletivo na loja digital Nuuvem, e ainda não teve data de lançamento ou plataformas de console anunciadas. Porém, caso queira participar da campanha e receber o jogo quando ele estiver pronto, basta contribuir com o valor mínimo de R$ 35.