Conheça Destemida, filme com história real disponível na Netflix

O filme australiano Destemida estreou na Netflix na última sexta-feira (3), e, atualmente, ocupa a quarta posição do Top 10 de longas mais populares da plataforma de streaming. A trama é baseada na história real da navegadora Jessica Watson, protagonizada por Teagan Croft, que decide velejar sozinha pelo mundo para se tornar a pessoa mais jovem a realizar tal feito. A direção do projeto de quase duas horas é de Sarah Spillane, que também assina o roteiro ao lado de Rebecca Banner e Cathy Randall.

Vale dizer que o filme teve a própria Watson como consultora para garantir fidelidade aos fatos e a exibição física foi limitada a alguns cinemas da Austrália no mês de janeiro. Se ficou curioso sobre o projeto, confira, a seguir, mais detalhes de Destemida, como sinopse, elenco e repercussão.

2 de 4 Longa-metragem de drama é estrelado pela jovem atriz Teagan Croft, conhecida por interpretar Ravena na série televisiva Titãs — Foto: Divulgação/Netflix Longa-metragem de drama é estrelado pela jovem atriz Teagan Croft, conhecida por interpretar Ravena na série televisiva Titãs — Foto: Divulgação/Netflix

📝 Como rodar serviços de streaming em um PC antigo? Saiba no Fórum do TechTudo

Enredo de Destemida

A trama de Destemida acompanha a história de Jessica Watson, uma adolescente de 16 anos que decide sair em uma jornada perigosa no mar para se tornar a pessoa mais jovem a velejar ao redor do mundo. Além de estar sozinha ao longo de todo o percurso, ela não faz paradas e nem conta com ferramentas de auxílio, mesmo com todos os seus medos e o fato de estar em um pequeno barco.

Assim, o espectador acompanha um enredo de perseverança e realização de sonhos que se passa durante 210 dias, testemunhando tanto quando a protagonista está em sua melhor perspectiva como em seu pior desespero.

Baseado em fatos reais

Desde muito nova, como mostra o filme, Jessica Watson já velejava com seus pais. Porém, a jovem passou a se interessar ainda mais pelo hobby após ler o livro Lionheart: A Journey of the Human Spirit, que narra a história de um adolescente de 17 anos que navegou ao redor do mundo sozinho. Dessa forma, com anos de treinamento, incluindo como conduzir e consertar barcos, ela decidiu que quebraria o mesmo recorde.

Assim, em seu livro de memórias intitulado True Spirit: The Aussie Girl Who Took On The World, a velejadora detalhou o início de sua jornada no porto de Sydney em 18 de outubro de 2009. A partir desta data, ela desbravou algumas das áreas mais perigosas dos oceanos e realizou o que muitos acreditavam ser impossível: navegar em alto mar sem a ajuda de ninguém e apenas com sua própria companhia em um barco de pequeno porte.

3 de 4 Destemida é protagonizado por Teagan Croft e é baseado em fatos reais, ocorridos entre 2010 e 2011. — Foto: Reprodução/Netflix Destemida é protagonizado por Teagan Croft e é baseado em fatos reais, ocorridos entre 2010 e 2011. — Foto: Reprodução/Netflix

A adolescente retornou no dia 15 de maio de 2010 e logo virou uma enorme celebridade. Assim, foi distinguida com a Order of Australia Medal (OAM) e considerada a Personalidade Jovem Australiana do Ano, em 2011, pelos seus feitos de navegação e por ser um exemplo a ser seguido.

Após o anúncio de que a gigante do streaming produziria um filme sobre sua enorme aventura, Jessica afirmou estar "muito honrada". Ela ainda acrescentou que espera que "o filme inspire as pessoas no mundo inteiro a experimentarem a navegação e também a viverem as suas próprias aventuras".

Outro ponto que vale destacar sobre é que o filme não debate sobre Jessica ter conseguido ou não o título de pessoa mais jovem a circum-navegar o mundo sem ajuda. Isso porque Watson, na época, navegou 18.582 milhas náuticas, cruzando os oceanos Pacífico, Atlântico e Índico. Mas segundo o World Sailing Speed ​​Record Council (WSSRC), a adolescente não era elegível para o recorde, tendo em vista que são necessárias 21.600 milhas náuticas mínimas para reivindicar a circum-navegação do globo.

Por fim, vale lembrar que o filme original da Netflix, apesar de ficcional em alguns trechos, foi baseado também no livro de memórias de Watson, que ainda permanece sem tradução disponível aqui no Brasil.

Elenco

Além de ser estrelado por Teagan Croft (Titãs) no papel da protagonista Jessica Watson, o elenco do filme também é integrado por Cliff Curtis (Fear the Walking Dead), Anna Paquin (O Irlandês), Josh Lawson (Mortal Kombat), Todd Lasance (A Vingança da Meia-Irmã), Stacy Clausen (Preacher), Bridget Webb (O Outro), Alyla Browne (Era uma vez um Gênio), Joey Vieira (Terremoto: A Falha de San Andreas), Vivien Turner (How to Stay Married) e Alice Tate (Uploaded).

4 de 4 Destemida conta com nomes conhecidos da indústria cinematográfica, como Cliff Curtis e Anna Paquin — Foto: Reprodução/Netflix Destemida conta com nomes conhecidos da indústria cinematográfica, como Cliff Curtis e Anna Paquin — Foto: Reprodução/Netflix

Repercussão

Apesar da estreia do longa-metragem biográfico ter sido recente, Destemida já coleciona críticas favoráveis tanto pelo público quando pela imprensa especializada. No caso do site IMDb, 1,4 mil usuários avaliaram a produção original da Netflix e a concederam nota 6.9. Já no site Rotten Tomatoes, o projeto tem um índice de aprovação de 73% com base em 15 reviews, além de uma pontuação de 76% referente à audiência.

Já em relação às impressões de grandes veículos da imprensa internacional, como o The New York Times, por exemplo, o jornalista Nicolas Rapold teceu críticas mistas sobre o filme, afirmando que "a mensagem de manifestar seus objetivos reina suprema, o que é ótimo, mas vale a pena mencionar que a força de vontade de Watson se beneficia dos privilégios de segurança financeira, apoio familiar e um mesquinho que se tornou seu treinador altruísta".