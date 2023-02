Conheça Mila no Multiverso, série brasileira de sci-fi do Disney+

A série Mila no Multiverso estreou em janeiro no Disney+, sendo a primeira do gênero de ficção científica a ser feita pelo serviço da Disney no Brasil. Na plataforma, os oitos episódios da primeira temporada estão disponíveis. O serviço também disponibilizou os dois primeiros episódios gratuitamente em seu canal oficial do YouTube. O seriado é estrelado por Laura Luz (Dr4g0n), Malu Mader (Celebridade), Rafaela Mandelli (Meu Nome Não é Johnny), Felipe Montanari (S.O.S. Mulheres ao Mar), Jader Januário (Os Parças), Johnnas Oliva (Assunto de Família), entre outros.