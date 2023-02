Conheça o Galaxy S23 5G, celular que é tema da festa de hoje no BBB 23

O Galaxy S23 é o tema da festa de hoje (18) no BBB 23. O smartphone 5G foi anunciado pela Samsung em fevereiro deste ano , e é concorrente direto do iPhone 14 . Com três lentes traseiras e uma câmera frontal de 12 MP, o celular é equipado com o processador ultra-potente Snapdragon Gen 2 e conta ainda com carregamento sem fio e 8 GB de RAM, o que proporciona mais rapidez e fluidez durante o uso. Disponível nas cores creme, preto, verde e violeta, pode ser encontrado por a partir de R$ 5.999 na Amazon . Nas próximas linhas, confira os principais detalhes do Samsung Galaxy S23 e veja a ficha técnica dele.

1 de 2 Linha Galaxy S23 vem em quatro opções de cores — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Linha Galaxy S23 vem em quatro opções de cores — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Com tela de 6,1 polegadas em AMOLED dinâmico 2x, o Galaxy S23 tem 120 Hz de taxa de atualização e apresenta animações fluidas e com boa quantidade de detalhes. Outro aspecto que chama a atenção nele é a sua resistência: o celular é feito com Gorilla Glass Victus 2, a mais nova geração super-resistente de vidros da Corning, que garante proteção contra quedas de até 2 metros. Ele também é resistente à água doce, e pode ficar em submersão de até 1,5 metros por 30 minutos (certificação IP68).

Porém, um dos principais atrativos do Galaxy S23 - e que é o que vai ser botado à prova pelos brothers na festa de hoje durante o BBB 23 - são as suas três potentes câmeras traseiras. Há uma teleobjetiva de 10 MP (f/2.4), uma ultrawide de 12 MP (f/2.2) e a principal, de 50 MP (f/1.8). Além de contarem com uma boa abertura, o sistema de lentes do Galaxy S23 também tem a tecnologia Nightography, que otimiza a iluminação para fazer fotografias em ambientes mais escuros - como é o caso do evento desta noite.

O celular também tem uma câmera frontal de 12 MP, que também não deixa por desejar. Ainda, a lente teleobjetiva é equipada com zoom óptico de 3x, sendo ideal para fazer fotos à distância - como da Lua, por exemplo. Ainda, vale fazer um destaque para o modo de câmera lenta, que grava em até 960 frames por segundo.

2 de 2 Galaxy S23 foi anunciado em fevereiro deste ano — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Galaxy S23 foi anunciado em fevereiro deste ano — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Processador potente e conexões modernas

O Galaxy S23 vem de fábrica com o One UI 5.1, sistema baseado no Android 13. Por causa disso, ele é bastante personalizável. Ele conta ainda com conexão 5G, Bluetooth 5.3 e NFC. O seu processador é o moderno Snapdragon 8 Gen 2, que garante a potência de uma nova geração. Para os apressados, uma boa notícia: o S23 também tem carregamento rápido de 25 W, em uma bateria de 3.500 mAh - o que, apesar de parecer pouco, garante 22h de reprodução de vídeo, segundo a Samsung.

Ele também suporta carregamento sem fio. Outro ponto interessante do Galaxy S23 é que ele vem equipado com o Samsung Dex, um sistema que permite conectá-lo a periféricos como monitor, teclado e mouse - o que pode ser interessante em diversos âmbitos, inclusive para trabalho e jogo.

O Galaxy S23 pode ser encontrado por valores a partir de R$ 5.999 na Amazon, no modelo de 128 GB. As outras opções de armazenamento são de 256 GB e 512 GB. Abaixo, confira a ficha técnica completa do celular da Samsung, que é destaque na festa do BBB 23 hoje.

Galaxy S23 Especificações Galaxy S23 Lançamento fevereiro de 2023 Preço de lançamento a partir de R$ 5.999 Preço atual R$ 5.999 Tela 6,1 polegadas Resolução de tela Full HD+ (1080 x 2340 pixels) Processador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy Memória RAM 8 GB Cartão de memória não tem suporte Armazenamento 128 GB, 256 GB ou 512 GB Câmera traseira tripla: 50 MP, 10 MP e 12 MP Câmera frontal 12 MP Sistema operacional Android 13 Bateria 3.900 mAh Cores Creme, preto, verde e violeta

