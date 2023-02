Conheça Sem Filtro, nova série brasileira da Netflix com Ademara

📝 Como rodar serviços de streaming em um PC antigo ? Saiba no Fórum do TechTudo

A atriz pernambucana Ademara fez muito sucesso nas redes sociais durante a pandemia, quando começou a publicar vídeos de humor e viralizar. Ela estuda teatro desde 2014 e a série Sem Filtro é sua estreia no streaming. Além dela, a atriz Mel Maia, rosto conhecido da TV desde a novela da TV Globo Avenida Brasil, e os atores Flávia Reis (Vai Que Cola), Orã Figueiredo (Pantanal), Pedro Ottoni (Pai em Dobro), Sandra de Sá (Antônia), Lu Périssé (Os Espetaculares) e Maicon Rodrigues (Galera FC) também fazem parte do elenco.

O roteirista responsável pela criação da série da Netflix é João Paulo Horta, conhecido por seus trabalhos no seriado do Multishow Vai Que Cola e no sucesso do cinema nacional Minha Mãe é Uma Peça 3: O Filme. A direção geral de Sem Filtro ficou a cargo de Cris D'Amato, cineasta responsável por outras comédias como S.O.S.: Mulheres ao Mar e Confissões de Adolescente.