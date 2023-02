Coromon: veja gameplay e requisitos mínimos do jogo 'estilo' Pokémon

Coromon está disponível para PC ( Windows e Mac ) pela loja digital Steam por R$ 59,99, pela Epic Games Store e GOG.com por R$ 37,99. No Nintendo Switch , o game pode ser arrematado por R$ 101,95. Vale mencionar que o título apresenta crossplay e cross-save entre as versões. Confira, a seguir, mais detalhes sobre o título.

