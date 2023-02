Criadores do Instagram desenvolvem um novo aplicativo; saiba tudo

Os cofundadores do Instagram , Kevin Systrom e Mike Krieger, estão lançando o aplicativo Artifact para celulares Android e iPhone ( iOS ). A nova rede, porém, não tem como foco imagens, mas sim textos. A ideia é que ela funcione como um feed de notícias usando recomendações de inteligência artificial (IA), com experiência personalizável para cada usuário. De acordo com a dupla, que atualmente não tem mais relação com o Instagram, será possível visualizar artigos populares de grandes conglomerados midiáticos e também de blogs e nichos pequenos. Saiba mais sobre o Artifact nas próximas linhas.

1 de 1 Tela inicial Artifact — Foto: Divulgação/Artifact Tela inicial Artifact — Foto: Divulgação/Artifact

Ainda, o app também contará com função de rede social, permitindo aos membros debater textos publicados. A novidade ainda não tem lançamento oficial previsto, mas, por enquanto, é possível entrar na lista de espera pública, aberta na última terça-feira (31). Para isso, basta fazer inscrição no site oficial do aplicativo ("https://artifact.news/", sem aspas) com o seu número de telefone, e aguardar a liberação na fase de testes.

Usando inteligência artificial, o algoritmo do feed do Artifact será personalizado com base nos cliques e preferências de leitura dos usuários. Além disso, também já foi anunciado que a nova plataforma contará com um código de programação que excluirá automaticamente conteúdos falsos. Porém, por enquanto, não foram divulgados detalhes sobre o funcionamento desse código.

No feed do Artifact também serão mostradas publicações parecidas aos artigos lidos, com o respectivo tempo previsto de leitura e as temáticas mais acessadas. O app pode competir com o Facebook, app da Meta, empresa dona do Instagram, e é o primeiro produto feito pelos dois fundadores da rede social de fotos desde a venda para Mark Zuckerberg, em 2018.

Com informações de CNN

