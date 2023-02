Crunchyroll está fora do ar? Usuários relatam que app e site caíram

O Crunchyroll está fora do ar nesta quinta-feira (9). Segundo usuários do Twitter , o serviço de streaming caiu e não é possível acessar o site ou o app. Ao tentar, a seguinte mensagem aparece: "Diacho! Não foi possível conectar à Crunchyroll". Por conta disso, não é possível assistir aos animes ou doramas na plataforma no momento. O TechTudo entrou o contato com a empresa para saber a causa e quando o serviço volta ao ar, mas ainda não obteve resposta.

1 de 3 Crunchyroll, serviço de streaming de animes e doramas, está fora do ar nesta quinta-feira (9) — Foto: Marcela Franco/TechTudo Crunchyroll, serviço de streaming de animes e doramas, está fora do ar nesta quinta-feira (9) — Foto: Marcela Franco/TechTudo

Segundo o Downdetector, plataforma que monitora a estabilidade de serviços online, o Crunchyroll teve um pico de 187 reclamações às 14h43 de hoje. Entre as principais queixas estão erros no website e aplicativo para celular Android e iPhone (iOS). Segundo usuários, as páginas não carregam e há lentidão na navegação. Mesmo realizando testes em diferentes navegadores, o problema persiste.

2 de 3 Houve um pico de 188 reclamações às 14:37 no Downdetector, plataforma que monitora serviços online — Foto: Reprodução/Yuri Neri Houve um pico de 188 reclamações às 14:37 no Downdetector, plataforma que monitora serviços online — Foto: Reprodução/Yuri Neri

No Google Trends, que monitora as buscas em tempo real ao buscador, o serviço também teve um aumento. As principais palavras-chaves, "fora do ar", "twitter", "status" e "login", estão em alta repentina, ou seja, têm muitas pesquisas na última hora. Isso significa que usuários estão com dúvida sobre o que está acontecendo com a plataforma.

3 de 3 Google Trends registra aumento repentino para buscar relacionadas ao Crunchyroll — Foto: Reprodução/Nathalia Duarte Google Trends registra aumento repentino para buscar relacionadas ao Crunchyroll — Foto: Reprodução/Nathalia Duarte