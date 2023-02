Deliver us the Moon: veja gameplay, história e requisitos mínimos do jogo

Deliver us the Moon é um jogo de aventura, puzzle e ficção científica desenvolvido pelo estúdio KeokeN Interactive e distribuído pela Wired Productions. Nele, o jogador assume o papel de um astronauta solitário, com a responsabilidade de ir até a lua para concluir uma missão que pode definir o futuro da humanidade. O título foi lançado em outubro de 2019 e está disponível para PC (via Steam e GOG), Playstation 4 ( PS4 ), Playstation 5 ( PS5 ), Xbox One , Xbox Series S e Xbox Series X . Veja, a seguir, mais detalhes sobre o game.

História

Deliver us the Moon se passa em um futuro não tão distante, num momento em que a Terra está vivendo uma crise energética e necessita de recursos naturais. Frente a essa situação, potências mundiais se uniram para discutir sobre o assunto e perceberam que só havia uma fonte de energia ainda utilizável: a lua. Por isso, criaram a Agência Espacial Mundial, que colonizou o satélite e o aproveitou até o dia em que a comunicação com a Terra se encerrou subitamente, assim como a fonte de energia.

Anos após o ocorrido, o último astronauta na Terra deve encarar a missão de ir até a lua para descobrir o que aconteceu e salvar a humanidade. Seu único companheiro é o robô ASE, que o ajudará na investigação de todas as estruturas colocadas no local e na resolução do mistério.

Gameplay

Em geral, o jogador controla o astronauta na perspectiva em terceira pessoa. No entanto, existem algumas áreas em que essa perspectiva é modificada para primeira pessoa. Desse modo, além de andar pelas instalações da Agência Espacial Mundial na lua, o jogo também permite dirigir veículos na superfície do satélite e até lançar foguetes.

Durante a exploração, é preciso prestar atenção no suprimento de oxigênio, que é limitado. Vale destacar a narrativa do jogo, que é revelada por meio de e-mails, gravações de áudio e mensagens holográficas, as quais o jogador deve investigar para saber como prosseguir na jogatina.

Além da exploração, Deliver us the Moon também foca nos puzzles. Assim, é preciso resolver tanto quebra-cabeças simples, como descobrir um código para abrir uma porta, quanto outros mais avançados, que envolvem até ler projetos para lançar um foguete. Embora essas resoluções se tornem um pouco repetitivas ao longo da jogatina, o charme delas cresce graças aos bons gráficos e as constantes mudanças de perspectiva. Também cabe ressaltar a companhia do pequeno robô ASE, que ajudar o astronauta a concluir tarefas.

Requisitos mínimos e recomendados