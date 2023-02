Destiny 2 e Street Fighter: Duel são destaques nos lançamentos da semana

Destiny 2 e Street Fighter : Duel são os destaques na semana de lançamentos. A expansão A Queda da Luz (Lightfall) do popular jogo de tiro da Bungie e o novo game mobile baseado na franquia de luta da Capcom não chegam sozinhos. Além deles, também chegam às plataformas os games 'estilo' Souls Wo Long: Fallen Dynasty e Scars Above da Mad Head Games, o charmoso Void Terrarium 2 e mais. Confira, a seguir, tudo sobre os títulos que estreiam na semana, como datas, preços e aparelhos em que estão disponíveis.

Destiny 2: A Queda da Luz - 28 de fevereiro - PS5, XBSX/S, PS4, XB, PC

Nesta nova expansão de Destiny 2, jogadores irão lutar contra a Testemunha e a Legião da Sombra em uma cidade humana em Netuno chamada Neonuma. Assim, no game, usuários poderão explorar livremente a cidade, completar missões e ganhar novas recompensas como armas e equipamentos.

Vale dizer que há também um novo poder inédito da Treva chamado Filamento, que permite manipular fios para atacar inimigos ou se locomover ao se pendurar de construção em construção. Ainda, o game também receberá novos conteúdos PvE (Jogador vs. Ambiente) e PvP (Jogador vs. Jogador).

Street Fighter: Duel - 28 de fevereiro - And, iOS

Lançado na China em 2020, o jogo mobile Street Fighter: Duel chegará agora ao resto do mundo, com uma experiência de RPG em times para montar sua própria equipe de lutadores. O jogo se passa em meio ao enredo de Super Street Fighter 4, no qual usuários tem as organizações criminosas Shadaloo e S.I.N. como seus inimigos.

Durante a gameplay, será possível montar um time com 40 personagens clássicos da série, como Ryu, Ken e Chun-Li, e treiná-los em batalhas para subir de nível e enfrentar times adversários controlados pela CPU ou outro jogadores. Street Fighter: Duel está disponível gratuitamente para Android e iPhone (iOS).

Wo Long: Fallen Dynasty - 3 de março - PS5, XBSX/S, PS4, XB, PC

Um novo jogo no estilo da franquia Dark Souls, Wo Long: Fallen Dynasty foi desenvolvido pelo Team Ninja da Koei Tecmo, conhecido por séries como Nioh e Ninja Gaiden. A história do jogo acompanhará um soldado sem nome que lutará para sobreviver durante uma versão alternativa do período dos Três Reinos na China, no qual demônios infestam as terras e precisarão ser enfrentados. Em sua jornada, haverá também a possibilidade de encontrar guerreiros famosos da época, como Guan Yu, Zhang Fei, Zhao Yun e Lu Bu.

Wo Long: Fallen Dynasty está disponível para PlayStation 5 (PS5) e PlayStation 4 (PS4) por R$ 299,90, para Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One por R$ 249,95, e para PC (via Steam) por R$ 299. O game também está disponível no Xbox Game Pass sem custos extras para assinantes.

Scars Above - 28 de fevereiro - PS5, XBSX/S, PS4, XB, PC

Inspirado nos desafiadores games da franquia Dark Souls, Scars Above é um jogo de ação e tiro em primeira pessoa com temática de ficção científica. A história fala sobre uma estrutura alienígena, batizada pelos humanos de Metahedron, que surgiu subitamente na órbita da Terra. O grupo SCAR (Sistematização de Contato com Alienígenas Racionais) é enviado para investigar, mas ao invés disso são transportados para um estranho planeta alienígena hostil.

No papel da Dra. Kate Ward, jogadores terão que partir em busca de sua equipe e desvendar o mistério desse mundo. Para poder enfrentar as ameças espalhadas pelo caminho, poderão contar com armas e dispositivos diversos de alta potência.

Void* TRRLM2(); //Void Terrarium 2 - 28 de fevereiro - PS4, SW

Após os eventos de Void Terrarium, a última humana do mundo, Toriko, é salva e continua a viver sua vida em um pequeno terrário que a protege das toxinas na atmosfera. No entanto, após contrair uma nova doença mortal, ela terá que investigar os resquícios da inteligência artificial CloudAI, que foi derrotada no game anterior em busca de uma cura. Assim, ao lado do robôzinho Robbie, será preciso explorar o mundo destruído em busca de comida e recursos para garantir sua sobrevivência. Void* TRRLM2(); //Void Terrarium 2 está disponível para Nintendo Switch por R$ 209,99

Dungeons of Aether - 28 de fevereiro - PC

No título, são apresentados 4 novos heróis para desvendar os segredos das cavernas de Julesvale: Fleet, Hamir, Slade e Artemis, dispostos a encontrar os tesouros de uma antiga civilização. Enquanto a série principal tem uma jogabilidade de luta agitado, em Dungeons of Aether a experiência é de um jogo de estratégia e RPG com elementos rogue, no qual cada expedição às cavernas será diferente.

Leap - 1º de março - PS5, PS4, PC

Disponibilizado em junho de 2022 em acesso antecipado na loja digital Steam, Leap irá receber sua versão completa no começo de março, com mais batalhas aceleradas para até 40 jogadores. Neste game de tiro em primeira pessoa, usuários controlam um mercenário a serviço da United Earth Defense Coalition (UEDC) ou rebeldes do Exo-Terrans em confrontos épicos e velozes. Cada combatente possui um veículo próprio, como pranchas flutuantes e até montarias, que podem utilizar para se locomover pelo cenário e surpreender oponentes.