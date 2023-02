Detecção de acidentes do iPhone faz 100 chamadas falsas no Japão

Usuários do iPhone 14 que visitam a região dos Alpes Japoneses, localizada na cidade de Negano, próxima a Tóquio, estão dando dor de cabeça às autoridades locais. Isso porque o recurso de detecção de acidentes do novo smartphone Apple está associado a uma série de alertas falsos ao corpo de bombeiros. Na prática, a ferramenta foi desenvolvida para acionar a emergência em casos de acidentes como batidas de carro, por exemplo. No entanto, o sistema de detecção de colisão do iPhone foi ativado enquanto os donos desciam as pistas de esqui.

De acordo com o corpo de bombeiros de Kita-Alpes, foram 134 chamadas falsas entre 16 e 23 de janeiro. A unidade local japonesa recebeu 919 chamadas nos últimos 30 dias. Isso significa que pelo menos 16% das chamadas são provenientes da ativação equivocada do modo de detecção de acidentes do iPhone.

Por que o modo de detecção de acidentes é acionado acidentalmente?

Não é a primeira vez que o recurso de detecção de acidentes do iPhone se confunde. No mês de janeiro, o TechTudo noticiou o aumento de queixas com a ferramenta em países do Hemisfério Norte, onde é inverno. Isto porque o celular da Apple passou a confundir pessoas andando em motos de neve (conhecidas como snowmobile) com acidentes. Com isso, o dispositivo ligou de forma automática para autoridades com alertas falsos.

O modo de detecção de acidentes do iPhone 14 é uma ferramenta que já estava presente no Apple Watch. O recurso aproveita os sensores de acelerômetro, giroscópio, GPS e microfone para identificar mudanças abruptas que indiquem um possível acidente. Quando isso ocorre, o celular emite um aviso sonoro por cerca de 20 segundos que, quando ignorado, faz com que o aparelho contate a emergência com aviso de acidente combinado com a localização do usuário.

No caso dos usuários que desciam as pistas de esqui no Japão, é possível que não tenham escutado o aviso sonoro do iPhone durante a atividade, o que resultou nas chamadas falsas. A função do smartphone da Apple também gerou polêmica após diversos relatos de que ela foi acionada quando o usuário está numa montanha-russa.

Apple deve trabalhar em correções da funcionalidade

No final de dezembro, a Apple disponibilizou a versão 16.1.2 do iOS. Nas informações da atualização, a companhia prometia correções em falhas do modo de detecção de acidentes do iPhone 14 e iPhone 14 Pro. Até o momento, a gigante de Cupertino não comentou os casos relatados no Japão, nem os outros episódios mencionados acima.

No entanto, é esperado que as próximas atualizações do sistema operacional da empresa incluam aperfeiçoamentos que tornem mais precisa a funcionalidade. Apesar dos relatos negativos, o sistema de detecção de acidentes do iPhone já foi responsável por salvar muitos usuários após situações de perigo.