DJI anuncia novo drone Mavic Mini 2 SE; veja detalhes

A DJI anunciou, nesta quinta-feira (9), o novo drone ultracompacto Mavic Mini 2 SE. Pesando menos de 249 g, o equipamento faz filmagens em até 2,7K a 30 FPS e fotos em até 12 MP . Ele chega como sucessor do drone de entrada Mini SE, que é vendido no exterior por US$ 299 e no Brasil por a partir de R$ 2.480 . O DJI Mini 2 SE ainda não tem preço definido no país, mas no mercado internacional terá preço oficial de US$ 369 (cerca de R$ 1.952 na cotação atual do dólar, sem impostos). O lançamento está previsto para 22 de março de 2023.

Entre as melhorias do novo drone está o alcance de transmissão, que subiu de 4 km para 10 km. Isso acontece pela adoção do sistema de transmissão OcuSync 2.0, criado pela própria DJI e que é mais estável do que o sistema usado no modelo anterior. Outra melhoria está na velocidade máxima, que agora alcança 57,6 km/h contra 46,8 km/h, e no limite operacional de 4.000 m acima do mar ante 3.000 m do antecessor.

Quanto à câmera, também há mudanças consideráveis. Embora use a mesma câmera com resolução máxima de 2,7K para vídeos, o bitrate máximo agora é de 100 Mb/s — igual ao do modelo intermediário DJI Mini 2. Também há novos modos de fotografia em panorâmica (esfera, 180 graus e grande angular) e zoom digital de até 4x. Por fim, o Mini 2 SE também conta com opção para salvar imagens em DNG (RAW).

Assim como no Mini SE, a câmera do Mini 2 SE está montada em um gimbal de três eixos que garante estabilidade nas gravações e opção de gravação rápida por meio de Quickshots. A carga da bateria agora dura 31 minutos (contra 30 minutos do modelo anterior) e o quadricóptero tem resistência ao vento na escala 5.

Além do equipamento básico, a DJI também colocará à venda um kit do Mini 2 SE com controle, baterias extras, peças de reposição e uma bolsa. No exterior, o combo será vendido por US$ 519 (cerca de R$ 2.746, sem impostos).

DJI Mini 2 SE x Mini SE x Mini 2 Mini 2 SE Mini SE Mini 2 Lançamento março de 2023 julho de 2021 novembro de 2020 Preço de lançamento US$ 369 US$ 299 US$ 449 Velocidade máxima 57,6 km/h 46,8 km/h 57,6 km/h Distância máxima 10 km 4 km 10 km Altitude máxima de voo 4.000 m 3.000 m 4.000 m Resistência máxima ao vento Nível 5 Nível 4 Nível 5 Sensor da câmera 1/2.3" CMOS 1/2.3" CMOS 1/2.3" CMOS Pixels efetivos 12 MP 12 MP 12 MP Lente FOV: 83°; abertura: f/2.8; foco: 1 m até ∞; equivalente a 24 mm FOV: 83°; abertura: f/2.8; foco: 1 m até ∞; equivalente a 24 mm FOV: 83°; abertura: f/2.8; foco: 1 m até ∞; equivalente a 24 mm Resolução de vídeo 2,7K 2,7K 4K Dimensões 245 × 289 × 56 mm 245 × 289 × 56 mm 245 × 289 × 56 mm Peso 246 g 249 g 249 g

