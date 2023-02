Do clique à entrega: como os produtos da Amazon chegam à sua casa

Para entender o que acontece entre o clique e a entrega, o TechTudo visitou o Centro de Distribuição da Amazon em São de João de Meriti, na Baixada Fluminense. Nas linhas a seguir, conheça mais sobre as tecnologias do e-commerce para estocar e vender suas mercadorias.

Como os produtos da Amazon são estocados

O Centro de Distribuição da Amazon no Rio de Janeiro tem cerca de 30 mil metros quadrados, área que equivale a mais de quatro campos de futebol. O prédio ainda conta com quatro andares, cujas funções se dividem em receber, preparar, armazenar e enviar o produto que chegará ao cliente. Apesar do tamanho extenso, espaço é o que não sobra no CD.

No momento em que ocorreu a visita do TechTudo, havia aproximadamente 3,3 milhões de produtos estocados no CD de São João de Meriti. No entanto, esse número não é constante, já que a capacidade de armazenamento depende do tamanho dos itens e de suas especificidades. Durante a Black Friday, a época mais concorrida do ano, o CD chegou a ter 5 milhões de produtos armazenados, por exemplo. Dependendo do tipo das mercadorias, é possível que o espaço abrigue até 15 milhões de itens.

Além de possuir produtos próprios no mercado brasileiro, como as caixinhas inteligentes Echo Dot e os e-readers Kindle, a Amazon também opera como marketplace para diferentes lojas e pequenos empreendedores do Brasil. O nome dessa dinâmica é "FBA — Logística da Amazon" e, a partir dela, as mercadorias dos vendedores parceiros do e-commerce podem ser armazenadas no próprio Centro de Distribuição. Ou seja: além de enviar os produtos aos clientes, o CD recebe milhares de itens todos os dias.

A intensidade do trânsito de mercadorias é tanta que apenas mãos humanas não seriam capazes de coordenar essa logística. Para isso, a Amazon conta um poderoso sistema de armazenamento que, alimentado por inteligência artificial (IA), determina onde cada produto vai ficar e por onde cada item vai sair. Assim, os funcionários transportam os itens conforme as sugestões da IA e, com isso, ganham tempo e mobilidade dentro do CD.

Aprendizado de máquina e gêmeos digitais

Uma das responsáveis pela agilidade do sistema da Amazon é a tecnologia de aprendizado de máquina (ou machine learning, em inglês). O recurso é capaz de analisar padrões e, a partir deles, ganhar experiência para fazer previsões. Graças à tecnologia, já se sabe exatamente onde os produtos serão estocados no momento em que são "bipados" — isto é, quando são registrados. Essa velocidade logística é necessária devido à quantidade de mercadorias que circula pelo local. "Aqui a gente não tem espaço livre nenhum: tudo precisa ser otimizado para que utilizemos o metro quadrado da melhor maneira possível", explica o líder do CD do Rio, Renê Neto.

Além de agilizar e facilitar o processo de estocagem, o aprendizado de máquina também contribui para que a mercadoria presente no CD seja corresponde ao produto inscrito no sistema da Amazon. Aqui, tem-se outro conceito interessante: "gêmeo digital" (ou digital twin, em inglês).

"Toda mercadoria que é entregue em nossos Centros de Distribuição é escaneada, criando uma combinação física e digital nos sistemas. Com isso, temos maior controle dos nossos estoques e, após esse processo de recebimento, os produtos ficam à disposição para os clientes no site da Amazon", explica o diretor de Tecnologia da Amazon.com na América Latina, Leandro de Paula.

A dinâmica dos "gêmeos digitais", aliada ao aprendizado de máquina, faz com que os produtos sejam armazenados de maneira curiosa. O mais comum seria que itens de um mesmo nicho fossem agrupados em um local específico, mas não é isso que acontece. Não é raro, por exemplo, ver um papel higiênico compartilhar a prateleira com um jogo de tabuleiro. "Os produtos iguais não são armazenados no mesmo lugar. Eles são 'bagunçados' para otimizar", conta Neto.

Para entender essa dinâmica, é preciso imaginar que, de um dia para o outro, o interesse por um produto específico cresça exponencialmente no site da Amazon. Neto lembra que na pandemia, por exemplo, a compra de cadeiras gamer aumentou devido ao isolamento social e às práticas de home office. Além disso, em determinadas épocas do ano, certas mercadorias atraem mais a atenção dos consumidores – no verão, costuma-se comprar mais cerveja e protetor solar pelo site da Amazon do que nas outras estações.

Assim, caso todas as unidades da mercadoria estejam armazenadas no mesmo lugar, haverá um "engarrafamento de funcionários" nessa parte do depósito, o que também iria atrapalhar a logística para com outros produtos. No entanto, como as mercadorias estão dispostas em locais diferentes, o trânsito fica livre. Por isso, o que aparenta estar "bagunçado" a olho nu, na verdade, está minuciosamente calculado pela inteligência artificial da Amazon.

Depois que o sistema identifica que o gêmeo digital de um produto foi solicitado por um cliente no site da Amazon, um funcionário vai buscar a sua versão física no depósito para começar a entrega ao consumidor. O aprendizado de máquina também se faz presente nas etapas seguintes, ajudando no processo de reconciliação de notas fiscais e até nas simulações de cargas tributárias. "Trabalhamos para que a tecnologia esteja presente em todo o processo, de ponta a ponta, facilitando as operações e viabilizando a melhor experiência do clique na loja até a chegada dos produtos", explica de Paula.

Ao deixar o Centro de Distribuição, o produto da Amazon é transportado até a casa do consumidor. Neto explica que, hoje, a empresa consegue chegar a todos os municípios brasileiros. Para isso, o e-commerce conta com 11 Centros de Distribuição espalhados pelo Brasil, além de 13 estações de entrega.

Sistema tecnológico próprio

Um dos trunfos do sistema da Amazon é que ele é produzido pela própria empresa e, portanto, pode ser adaptado conforme seus interesses. A marca possui, inclusive, um time global para o desenvolvimento e a manutenção de suas tecnologias. A equipe é composta por engenheiros, desenvolvedores e gerentes de produto, e parte dela fica em São Paulo — as outras estão na Cidade do México, em Seattle e em Vancouver.

"A inovação nos ajuda a tornar o trabalho mais seguro, simples e produtivo para nossos funcionários, ao mesmo tempo em que satisfaz as necessidades dos nossos consumidores", finaliza de Paula.

*O jornalista visitou o Centro de Distribuição de São João de Meriti a convite da Amazon.

