Elden Ring vende 20 milhões de cópias perto de seu primeiro aniversário

Elden Ring alcançou a marca de 20 milhões de unidades vendidas em todo o mundo. O anúncio da conquista foi feito nesta quarta-feira (22), pouco antes do primeiro aniversário do jogo, que acontece no dia 25 de fevereiro. Cabe ressaltar que o RPG de mundo aberto do criador de Dark Souls e da From Software já havia vendido 12 milhões de cópias em sua semana de estreia, tendo quebrado o recorde de game a vender mais rápido na história da produtora Bandai Namco . Confira, a seguir, mais detalhes sobre.

A notícia do total de vendas foi dada no Twitter, através do perfil oficial do jogo. Na publicação, a conta de Elden Ring agradeceu pelo apoio e companheirismo dos 20 milhões de "Manchados" (Tarnished), maneira como o jogo se refere ao protagonista da história. Para celebrar, a equipe do título fará um live show em Estocolmo, na Suécia, que contará com competições, distribuição de prêmios e mais. Vale dizer, no entanto, que não há previsão de anúncio para novos conteúdos no game.

Apesar de atingir tal marca, as vendas de Elden Ring estão, na verdade, em desaceleração. Isso porque nos últimos dados de comercialização, divulgados em 30 de junho de 2022, o jogo contava com 16,6 milhões de unidades vendidas — o que significa que ele vendeu cerca de 3,4 milhões de cópias em 8 meses. Ainda assim, representa o dobro de unidades em relação ao segundo título mais bem-sucedido da produtora, Dark Souls 3, com 10 milhões de unidades.

Vale dizer que há rumores de que Elden Ring receba um DLC no futuro, algo que não seria improvável, dada sua popularidade. Tal informação surgiu de uma conversa com um "dataminer" do jogo, Lance McDonald, que investiga arquivos e dados de games em busca de referências sobre novidades ainda não reveladas oficialmente.