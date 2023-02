Entenda a diferença entre sinal analógico e digital

A diferença entre o sinal analógico e digital é grande. Em 2007, o Brasil vivia a sua primeira transmissão de TV em sinal digital. Apesar do processo de transição do sinal analógico para o digital já ser "antigo", muitas pessoas ainda não entendem o que são as duas tecnologias. Por isso, o TechTudo preparou um guia para explicar a diferença entre o sinal analógico e digital, além de citar as vantagens da mudança do sinal analógico para o digital. Vale citar que a primeira cidade a desligar o sinal analógico foi Rio Verde, Goiás, em março de 2016.

Analógico

O antigo formato analógico é composto por um sinal contínuo, que varia em função do tempo. É possível representá-lo com uma curva, que apresenta intervalos com valores que variam entre 0 e 10. Uma das principais características deste tipo de sinal é que ele passa por todos os valores intermediários possíveis (0.01 , 0.566 , 4.565 , 8.55…), o que resulta em uma faixa de frequência bem maior e, por isso, não tão confiável e com qualidade inferior, devido à oscilação.

É muito comum representar este tipo de onda como uma série de parábolas que se alternam sobre um centro. Resumindo, ele é um sinal que é caracterizado pela variação contínua de suas grandezas em um determinado espaço de tempo.

Exemplos de sinais analógicos podem ser encontrados por toda natureza. Até mesmo o som de nossa própria voz pode ser representada como algo análogo a esse formato. Dentro das coisas que utilizamos no nosso dia a dia, podemos destacar as correntes elétricas. Outro exemplo marcante é a nossa representação dos sons, captados através de um microfone ou transmitidos para um amplificador, sempre compreendidos como ondas contínuas e assimétricas.

Pode-se dizer que até poucos anos atrás todos os sinais utilizados pelo homem eram analógicos. A telefonia, por exemplo, era enviada em ondas que eram do mesmo formato em que as palavras foram faladas por um usuário. Isso significa que a conversação era muito mais suscetível a ruídos e interferências, facilitando práticas como a escuta clandestina.

Sinal Digital

O sinal digital tem valores discretos, com números descontínuos no tempo e na amplitude. Enquanto o formato analógico apresenta variações infinitas entre cada um de seus valores, o digital assumirá sempre os valores discretos (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10), diminuindo a faixa de frequência entre eles e a oscilação.

Este tipo de simplificação (onde um 4,2 será computado como 4) faz com que a transmissão feita pelo sinal digital tenha uma melhor qualidade de imagem e som, além de um tempo de menor para processamento de dados. No caso da telefonia, por exemplo, a conversação não só é menos suscetível a ruídos, mas também permite a oferta de serviços avançados, como identificador de chamadas e as mensagens de texto.

A mudança dos sinais

Apesar da data da primeira transmissão digital marcar o início desse processo de mudança, a Portaria 481, oficializada no dia 9 de julho de 2014 pelo Diário Oficial da União, determinou que o processo efetivo de transição iniciaria no dia 29 de novembro de 2015, com data de término marcada para 25 de novembro de 2018.

O que isso significa? Dentro dos próximos 4 anos o sinal analógico será desligado e o formato digital será exclusivo. Assim, o país inteiro deixará de receber seu sinal da televisão aberta pelo antigo meio, se modernizando para um novo formato e liberando espaço de onda para outras aplicações, como o 4G.

Não será necessário trocar de televisor quando a mudança integral de sinal acontecer. Aparelhos conversores resolvem essa questão e hoje já é possível encontrar opções por menos de R$ 100. Para quem não quer gastar dinheiro, é fácil criar antenas digitais em casa.

Diferença entre sinal analógico e digital

No geral, pode-se dizer que o sinal digital entrega imagem e som com mais qualidade do que o analógico, ainda que o antigo modelo tenha seus defensores. Porém, a mudança para os sinais digitais não representa só o fim dos chiados e riscos na tela da TV.

Na maioria dos países desenvolvidos em que a transição já aconteceu, ela possibilitou uma significativa melhora nos sistemas de telecomunicações internas. Isso porque os sinais analógicos ocupam mais espaço e passam menos informação.

No Brasil, a Anatel prometeu usar a faixa de 700 MHz para expansão do serviço de telefonia 4G no país. É por meio da digitalização da TV que essa faixa será esvaziada e passará a ser utilizada pelas empresas de telefonia, o que representará um significativo aumento de qualidade em nossos celulares, especialmente para as pessoas que usam pacotes de dados.

