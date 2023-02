Epic Games Store tem Dishonored e City of Gangsters grátis nesta semana

Dishonored: Death of the Outsider e City of Gangsters são os jogos gratuitos desta semana na Epic Games Store . A oferta dupla é válida por tempo limitado, uma vez que os títulos ficam disponíveis sem custos para PC até 9 de fevereiro, às 13h (horário de Brasília), quando serão substituídos por Recipe for Disaster. Para resgatá-los a tempo, é necessário ter conta na plataforma virtual, mesma usada para jogar games como Fortnite , Fall Guys e Rocket League . Confira, a seguir, mais detalhes sobre cada um dos títulos.

Desenvolvida pela Arkane Studios, Dishonored: Death of the Outsider é uma expansão de Dishonored 2 e traz uma jogabilidade semelhante, mas com uma nova história e a assassina Billie Lurk como protagonista.

Após os eventos do segundo jogo, Billie se une ao seu mentor, Daud, em busca de um item capaz de matar o "Outsider" (O Estranho), uma criatura sobrenatural que é a fonte de magia no mundo do título. Vale dizer que para jogá-lo não é preciso ter zerado o game anterior, embora a história faça mais sentido caso sim.

City of Gangsters, por sua vez, é um simulador de administração que se passa em 1920, nos Estados Unidos, em meio à Lei Seca — época em que a venda e consumo de bebidas alcoólicas era ilegal. Nele, jogadores entrarão para o submundo do crime com bares clandestinos e destilarias irregulares até se tornarem chefes da máfia e avançarem para crimes maiores. Além de subornar policiais para manter seus bares abertos, há a possibilidade de roubar bancos, realizar contrabandos, oferecer jogos de azar e mais.