ESL Pro League Season 17: como assistir aos brasileiros no torneio de CS:GO

A ESL Pro League Season 17, torneio de Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) , começa nesta quarta-feira (22) em Malta. A tradicional competição do FPS da Valve contará com 32 equipes participantes. Entre elas estarão as brasileiras FURIA , paiN Gaming, MIBR , Imperial Esports e 00 Nation. Como de costume, o streamer Alexandre "Gaules" Borba realizará a transmissão do torneio em seu canal oficial na plataforma Twitch . Além disso, também será possível assistir ao evento pelos canais da ESL na Twitch e no YouTube .

A disputa na ESL Pro League Season 17 será pela maior fatia de premiação total de US$ 850 mil (cerca de R$ 4,25 milhões), além das vagas na IEM Cologne 2023 e na BLAST World Final 2023. O torneio terá duração de pouco mais de um mês, com grande final marcada para o dia 26 de março. Veja, a seguir, mais detalhes sobre a competição.

1 de 3 FURIA, paiN, MIBR, Imperial e 00 representam o Brasil em Malta — Foto: Divulgação/Intel Extreme Masters/ESL FURIA, paiN, MIBR, Imperial e 00 representam o Brasil em Malta — Foto: Divulgação/Intel Extreme Masters/ESL

Equipes participantes

Boa parte dos times na ESL Pro League Season 17 são parceiros da ESL. Ou seja, possuem vaga assegurada no torneio sem depender de classificatórias. Assim, além da brasileira FURIA, os times parceiros são Astralis, BIG, Complexity Gaming, ENCE, Evil Geniuses, FaZe Clan, Fnatic, G2 Esports, Heroic, MOUZ, Natus Vincere, Ninjas in Pyjamas, Team Liquid e Team Vitality. Já as equipes que conquistaram vaga via classificação no ranking mundial da ESL são Cloud9, Team Spirit e OG.

Mais três equipes garantiram presença graças aos torneios "ESL Challenger", como a ESL Challenger Melbourne, conquistada pela brasileira paiN Gaming. As outras são Movistar Riders e a atual campeã mundial Outsiders. Por fim, os esquadrões que venceram as classificatórias "Conference" nas regiões da América do Sul, América do Norte, Ásia e Oceania. Os times são Imperial Esports, MIBR, 00 Nation, Eternal Fire, SAW, forZe, ATK, Rare Atom, IHC Esports, Grayhound e Rooster.

2 de 3 paiN Gaming foi campeã da ESL Challenger Melbourne em 2022 e ficou com uma das vagas na ESL Pro League Season 17 — Foto: Divulgação/ESL paiN Gaming foi campeã da ESL Challenger Melbourne em 2022 e ficou com uma das vagas na ESL Pro League Season 17 — Foto: Divulgação/ESL

Formato da fase de grupos

A fase de grupos trará um formato pouco comum. Isso porque para a ESL Pro League Season 17, os times se enfrentarão em eliminação tripla, com chave superior, chave média e chave inferior. Em resumo, uma equipe só irá se despedir da competição se for derrotada em três oportunidades.

Vale destacar ainda que, geralmente, as partidas de abertura de competições do gênero são decididas em mapa único. Entretanto, a ESL Pro League Season 17 contará com séries melhores de três partidas (MD3) do começo ao fim da primeira fase. Ao todo, a fase de grupos contará com quatro grupos com oito integrantes cada. Veja como ficou a divisão das equipes na tabela abaixo:

ESL Pro League Season 17 – Grupos Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D Outsiders Heroic FaZe Clan Team Liquid MIBR BIG paiN Gaming ATK Cloud9 Imperial Esports OH Team Spirit G2 Esports SAW Grayhound forZe IHC Esports Movistar Riders Rooster Rare Atom Fnatic Complexity Ninjas in Pyjamas ENCE Evil Geniuses FURIA 00 Nation Astralis Eternal Fire MOUZ Team Vitality Natus Vincere

Ao final de todas as partidas, as quatro melhores avançarão para os playoffs. Contudo, dependendo da colocação conquistada pelo esquadrão em seu respectivo grupo, ele terá uma posição privilegiada ou não nos playoffs. Destaca-se também o sistema de seeds, que coloca equipes com melhor desempenho contra equipes que tiveram o pior desempenho entre as classificadas na primeira fase. Confira na tabela abaixo como funcionará:

ESL Pro League Season 17 – Vagas nos playoffs Colocação na fase de grupos Vaga nos playoffs 1° Quartas de final 2° Segunda rodada dos playoffs 3° Primeira rodada dos playoffs (maior seed) 4° Primeira rodada dos playoffs (menor seed)

A fase de grupos acontece a partir desta quarta-feira (22) e se encerra no dia 19 de março. Já os playoffs acontecem do dia 21 de março até o dia 26 de março, data da grande final. Com relação à decisão, vale dizer que essa será a única série melhor de cinco mapas (MD5) de toda a competição.

3 de 3 Em boa fase após classificação tranquila para o RMR, Imperial também estará na ESL Pro League 2022 — Foto: Divulgação/João Ferreira Em boa fase após classificação tranquila para o RMR, Imperial também estará na ESL Pro League 2022 — Foto: Divulgação/João Ferreira

Calendário da ESL Pro League Season 17

Grupo A

Quarta-feira, 22 de fevereiro

12h – Outsiders x IHC

12h – MIBR x Fnatic

x Fnatic 15h30 – Cloud9 x Evil Geniuses

15h30 – Eternal Fire x G2

Quinta-feira, 23 de fevereiro

8h30 – Rodada 1 da chave inferior #1

8h30 – Rodada 1 da chave inferior #2

12h – Semifinal da chave superior #1

15h30 – Semifinal da chave superior #2

Sexta-feira, 24 de fevereiro

12h – Semifinal da chave inferior #1

15h – Semifinal da chave inferior #2

Sábado, 25 de fevereiro

8h30 – Decisão pela 8° colocação

12h – Final da chave inferior

15h30 – Decisão pelas 6°–7° colocações #1

Domingo, 26 de fevereiro

8h30 – Decisão pelas 6°–7° colocações#2

12h – Final da chave superior

15h30 – Decisão pela 4° colocação

Grupo B

Quarta-feira, 1° de março

12h – Heroic x Movistar Riders

12h – BIG x Compexity

15h30 – FURIA x Imperial

x 15h30 – SAW x MOUZ

Quinta-feira, 2 de março

8h30 – Rodada 1 da chave inferior #1

8h30 – Rodada 1 da chave inferior #2

12h – Semifinal da chave superior #1

15h30 – Semifinal da chave superior #2

Sexta-feira, 3 de março

12h – Semifinal da chave inferior #1

15h – Semifinal da chave inferior #2

Sábado, 4 de março

8h30 – Decisão pela 8° colocação

12h – Final da chave inferior

15h30 – Decisão pelas 6°–7° colocações #1

Domingo, 5 de março

8h30 – Decisão pelas 6°–7° colocações #2

12h – Final da chave superior

15h30 – Decisão pela 4° colocação

Grupo C

Quarta-feira, 8 de março

12h – paiN x Ninjas in Pyjamas

x Ninjas in Pyjamas 12h – FaZe x Rooster

15h30 – OG x 00 Nation

15h30 – Grayhound x Vitality

Quinta-feira, 9 de março

8h30 – Rodada 1 da chave inferior #1

8h30 – Rodada 1 da chave inferior #2

12h – Semifinal da chave superior #1

15h30 – Semifinal da chave superior #2

Sexta-feira, 10 de março

12h – Semifinal da chave inferior #1

15h – Semifinal da chave inferior #2

Sábado, 11 de março

8h30 – Decisão pela 8° colocação

12h – Final da chave inferior

15h30 – Decisão pelas 6°–7° colocações #1

Domingo, 12 de março

8h30 – Decisão pelas 6°–7° colocações #2

12h – Final da chave superior

15h30 – Decisão pela 4° colocação

Grupo D

Quarta-feira, 15 de março

12h – forZe x Natus Vincere

12h – Team Spirit x Astralis

15h30 – Team Liquid x Rare Atom

15h30 – ATK x ENCE

Quinta-feira, 16 de março

8h30 – Rodada 1 da chave inferior #1

8h30 – Rodada 1 da chave inferior #2

12h – Semifinal da chave superior #1

15h30 – Semifinal da chave superior #2

Sexta-feira, 17 de março

12h – Semifinal da chave inferior #1

15h – Semifinal da chave inferior #2

Sábado, 18 de março

8h30 – Decisão pela 8° colocação

12h – Final da chave inferior

15h30 – Decisão pelas 6°–7° colocações #1

Domingo, 19 de março

8h30 – Decisão pelas 6°–7° colocações #2

12h – Final da chave superior

15h30 – Decisão pela 4° colocação

Playoffs

Do dia 21 ao dia 26 de março. Os jogos começarão sempre às 11h30, no horário oficial de Brasília, com exceção apenas da grande final no dia 26 de março, prevista para começar às 11h.