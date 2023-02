Este youtuber criou um PC de três telas que dobra e vira uma maleta

O youtuber conhecido como DIY Perks projetou e montou um PC com três telas, que pode ser dobrado e virar uma maleta. O Framework Laptop, base de hardware utilizada no projeto, tem design modular para facilitar e agilizar o reparo, além de permitir a troca da placa-mãe quando for necessário, o que daria mais liberdade de upgrade. A criação, aliás, partiu da insatisfação deste influenciador com a ergonomia ruim de um notebook comum, bem como a falta de espaço na tela, mesmo as maiores.